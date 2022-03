Russia-Ukraine War: वॉर जोन से निकलने को मारामारी, अब तक 15 लाख लोग यूक्रेन से भागे

एक ओर रूस और यूक्रेन में जंग जारी है तो दूसरी ओर वॉर जोन से निकलने के लिए मारामारी भी जारी है. दो देशों की जंग ने आम लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, 10 दिन की जंग में 15 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं.

संयुक्त राष्ट्र की रिफ्यूजी एजेंसी के हाई कमिश्नर फिलिपो ग्रांडी ने ट्वीट कर बताया है कि 10 दिन में यूक्रेन के 15 लाख से ज्यादा शरणार्थी पड़ोसी देशों में गए हैं. उन्होंने बताया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब इतनी तेजी से पलायन हो रहा है.

More than 1.5 million refugees from Ukraine have crossed into neighbouring countries in 10 days — the fastest growing refugee crisis in Europe since World War II.