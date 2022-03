Russia Ukraine News: सुमी में आखिरकार शुरू हुआ राहत ऑपरेशन, निकाले जा रहे फंसे हुए 700 भारतीय छात्र

Russia Ukraine News: सुमी में फंसे भारतीयों को निकालने का सिलसिला आखिरकार शुरू हो गया है. ताजा जानकारी के मुताबिक, यूक्रेन के सुमी से मेडिकल छात्रों को निकाला जा रहा है. उनके साथ रेड क्रॉस और भारतीय दूतावास के आधिकारिक लोग हैं. सुमी में करीब 700 भारतीय छात्र फंसे हैं, जिनको रूस की गोलीबारी की वजह से अबतक नहीं निकाला जा सका है.

जानकारी के मुताबिक, रूस आज ही सीजफायर का ऐलान करते हुए मानवीय गलियारे (Humanitarian Corridor) बनाने के लिए राजी हुआ था. इसमें यूक्रेन के सुमी से यूक्रेन के Poltava और रूस के Belgorod के लिए रास्ते बनाने पर भी बात हुई थी.

As promised by the #Ukrainian side, the green corridor in #Sumy has opened.



The first batch of citizens has already been evacuated. pic.twitter.com/zj5LmkV9xw