कोरोना, डिफेंस, व्यापार... पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में क्या हुई बातचीत?

अमेरिका की शीर्ष कंपनियों के सीईओज के साथ मुलाकात करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi US Visit) ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ अहम बैठक की. इस द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के बीच कोरोना महामारी, आपसी संबंध, व्यापार समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिनों के अमेरिकी दौरे पर गए हैं.

वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ यह बैठक भारतीय समयानुसार देर रात हुई. मॉरिसन और पीएम मोदी की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, ''ऑस्ट्रेलिया के साथ दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए. पीएम स्कॉट मॉरिसन ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की. उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को गहरा करने के उद्देश्य से कई विषयों पर चर्चा की.''

विदेश मंत्रालय ने दोनों प्रधानमंत्रियों की बैठक पर आगे कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन ने क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के साथ-साथ कोविड -19, व्यापार, डिफेंस, स्वच्छ ऊर्जा अन्य मुद्दों पर चर्चा की.'' पीएम मोदी कमला हैरिस के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से भी मुलाकात करेंगे.

"Advancing friendship with Australia. PM Scott Morrison held talks with PM Narendra Modi. They discussed a wide range of subjects aimed at deepening economic and people-to-people linkages between India and Australia," tweets Prime Minister's Office (PMO) pic.twitter.com/DP5i5RQJRR