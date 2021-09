'जो आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहे, उन्हें भी खतरा', संयुक्त राष्ट्र महासभा में बिना नाम लिए PAK पर बरसे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अपने अमेरिका दौरे (US Visit) के तीसरे दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) को संबोधित करते हुए पाकिस्तान (Pakistan) पर जोरदार हमला बोला. दुनियाभर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए कुख्यात पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री इमरान खान का बिना नाम लिए पीएम मोदी ने खूब खरी-खोटी सुनाई. पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि जो भी आतंकवाद (Terrorism) का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें भी समझना होगा कि यह उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है.

संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ''रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है.'' साथ ही अफगानिस्तान मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने अपनी बात रखी और कहा कि उसकी धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए न हो.

'हमले के लिए न हो अफगानिस्तान का इस्तेमाल'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न किया जाए. हमें इसके लिए भी सतर्क रहने की जरूरत है कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई भी देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करे.'' पीएम मोदी ने कहा कि इस समय अफगानिस्तान की जनता, महिलाओं, माइनॉरिटीज आदि को मदद की आवश्यकता है और हमें अपना दायित्व निभाना होगा.

