बांग्लादेश: वोहरा समुदाय के लोगों से मिले पीएम मोदी, क्रिकेटर शाकिब अल हसन ने भी की मुलाकात

बांग्लादेश अपनी आजादी के 50 साल पूरे होने पर जश्न मना रहा है. इस जश्न में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ढाका पहुंचे हैं. अपने दो दिवसीय दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. शुक्रवार को पीएम मोदी ने बांग्लादेश में कई क्षेत्रों के लोगों से मुलाकात की, इनमें बांग्लादेश के स्टार क्रिकेटर शाकिब अल हसन भी शामिल रहे.



बांग्लादेश के स्टार्स और नेताओं से मिले मोदी

पीएम मोदी ने शुक्रवार को ढाका में कई तबकों से मुलाकात की. पीएम मोदी बांग्लादेश के राजनीतिक दलों, विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मिले. साथ ही बांग्लादेश के सत्ताधारी गठबंधन के सदस्यों से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की.



राजनेताओं के अलावा पीएम मोदी ने शुक्रवार को बांग्लादेश के स्टार्स, युवाओं से मुलाकात की. इनमें बांग्लादेश के स्टार क्रिकेटर शाकिब अल हसन और बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स भी शामिल रहे.

वोहरा समाज के लोगों से मुलाकात

पीएम मोदी ने ढाका में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की. साथ ही पीएम वोहरा समुदाय के लोगों से भी मिले. पीएम मोदी ने वोहरा समुदाय के लोगों से गुजराती भाषा में बात की. वोहरा समुदाय के लोगों ने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि पीएम मोदी मिल पाएंगे, क्योंकि काफी प्रोटोकॉल हैं. लेकिन पीएम मोदी ने हर किसी से मुलाकात की.

