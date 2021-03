बांग्लादेश में पीएम मोदी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, विजिटर बुक में लिखा खास संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिवसीय बांग्लादेश दौरे का आगाज हो गया है. शुक्रवार सुबह पीएम मोदी ढाका के एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां उनका स्वागत बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया. पीएम मोदी को यहां एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.



बांग्लादेश अपनी आजादी के 50 साल पूरे कर चुका है और इसी मौके पर बड़ा जश्न मना रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खास मौके पर बतौर मुख्य अतिथि ढाका पहुंचे हैं, जहां वो अपने दो दिन के दौरे पर अलग-अलग स्थानों पर जाएंगे.



शहीद स्मारक पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बांग्लादेश के दौरे की शुरुआत ढाका में राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर पहुंच कर दी. पीएम मोदी ने यहां शहीदों को नमन किया और खास पेड़ भी लगाया. पीएम मोदी ने इसके अलावा यहां पर विजिटर बुक में अपना एक खास संदेश भी लिखा.



पीएम मोदी ने अपने संदेश में शहीदों को नमन करते हुए लिखा कि उनका बलिदान भविष्य की पीढ़ी को हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है, साथ ही हमेशा सच्चाई के साथ खड़े होने के लिए प्रेरित करता है.

On the 50th Independence Day of Bangladesh, PM @narendramodi paid tributes at the National Martyr’s Memorial in Savar.



The courage of those who took part in the Liberation War of Bangladesh motivates many. pic.twitter.com/q7bZwATNHt