बाइडेन के किस्से, मोदी के ठहाके...व्हाइट हाउस में दिखी दोनों नेताओं की जबरदस्त बॉन्डिंग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन संग मुलाकात पूरी हो गई है. करीब एक घंटा चली इस मुलाकात में कई मुद्दों पर बात हुई. लेकिन देखने लायक रही मोदी-बाइडेन की वो केमिस्ट्री जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा.

मोदी-बाइडेन की शानदार केमिस्ट्री

मोदी-बाइडेन की मुलाकात के कई ऐसे पल रहे जिन्हें देख साफ महसूस किया जा सका कि भारत-अमेरिका के रिश्ते नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं. इसकी शुरुआत तो तभी हो गई जब पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस में दस्तक दी और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काफी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया. मीटिंग हॉल में आते ही बाइडेन ने मोदी से हाथ मिलाया और दोनों काफी देर तक यूं ही बात करते रहे. एक तरफ पीएम मोदी ने कहा कि वे दोबारा बाइडेन से मिल खासा खुश हैं, तो वहीं राष्ट्रपति ने भी उनका दिल खोलकर स्वागत किया.

कोरोना का ध्यान, गर्मजोशी कायम

वैसे क्योंकि ये अहम मुलाकात कोरोना काल में हुई, ऐसे में तमाम प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया गया. दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले तो नहीं लगाया लेकिन मिलने का एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला कि दोनों की केमिस्ट्री फिर सुर्खियों में आ गई. काफी देर तक मोदी-बाइडेन एक दूसरे का हाथ पकड़ हंसते रहे. क्या कहा वो तो साफ नहीं हुआ, लेकिन दोनों की बॉन्डिंग जरूर मजबूत दिखाई पड़ी.

