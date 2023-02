भारत के लिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया झटका

गिरती अर्थव्यवस्था और राजनीतिक उठापटक से बेहाल पाकिस्तान को एक और झटका लगा है. सऊदी अरब का रॉयल सऊदी लैंड फोर्स का छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल इस समय भारत दौरे पर है. इस दौरान इंडियन आर्मी ने सऊदी प्रतिनिधिमंडल को भारतीय सेना की ट्रेनिंग पद्धति और बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी दी.

सऊदी फोर्स के प्रतिनिधिमंडल का भारत दौरा इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में सऊदी अरब ने करीबी दोस्त पाकिस्तान के बजाय भारत से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बढ़ाया है.

ऐसे में पाकिस्तान अपने सबसे करीबी सहयोगियों में शुमार सऊदी प्रतिनिधिमंडल की इस यात्रा पर बारीकी से नजर रखेगा.

सऊदी अरब ने इससे पहले भी पाकिस्तान को झटका देते हुए कहा था कि अब वो बिना शर्त किसी भी देश को आर्थिक मदद नहीं देगा. सऊदी के इस फैसले का सबसे बुरा असर पाकिस्तान पर इसलिए पड़ेगा क्योंकि मुश्किल वक्त में वह हमेशा सऊदी अरब का ही रुख करता रहा है.

इंडियन आर्मी ने शेयर की तस्वीर

इंडियन आर्मी ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "रॉयल सऊदी लैंड फोर्स के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने इंडियन आर्मी के विभिन्न ट्रेनिंग प्रतिष्ठानों का दौरा किया और उन्हें ट्रेनिंग प्रक्रिया और बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी दी गई. प्रतिनिधिमंडल का यह दौरा दोनों सेनाओं के बीच सहयोग को और बढ़ाएगी."

A six member delegation of Royal Saudi Land Forces visited various training establishments of #IndianArmy & were briefed on training methodology & infrastructure in the establishments. The visit will further enhance the cooperation between two Armies.#IndiaSaudiArabiaFriendship pic.twitter.com/vzS2zB960h