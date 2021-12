अपने दोस्त तालिबान पर भड़का पाकिस्तान, साथ में भारत को भी लपेटा

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के उस बयान की आलोचना की है जिसमें तालिबान ने कहा था कि महिलाओं को अकेले यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी. सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने सोमवार को कहा कि महिलाओं के संबंध में तालिबान सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए रूढ़िवादी कदम पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है.

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'एक तरफ अफगानिस्तान है, जहां पर तालिबान है. हम अफगानिस्तान की आवाम की पूरी मदद करना चाहते हैं लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि औरतें वहां अकेले सफर नहीं कर सकतीं, स्कूल नहीं जा सकतीं, कॉलेज नहीं जा सकतीं...इस तरह की जो पुरानी सोच है, पाकिस्तान के लिए तो वो खतरा है.'

उन्होंने कहा कि इसी तरह भारत में भी हिंदू अतिवादी मानसिकता बढ़ रही है. इसलिए पाकिस्तान की "सबसे बड़ी" और "सबसे महत्वपूर्ण" लड़ाई इन "दो अतिवादी विचारों" के खिलाफ है. पाकिस्तान के सियालकोट में 3 दिसंबर को श्रीलंकाई नागरिक की लिंचिंग का जिक्र करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि पूरा देश इस घटना के खिलाफ एकजुट हो गया जबकि भारत में ऐसी घटनाएं रोज होती हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है.

फवाद चौधरी ने कहा कि सफलताओं और असफलताओं के बावजूद पाकिस्तान दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी उम्मीद है.

