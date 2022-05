PAK सरकार ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए कई वस्तुओं के आयात पर लगाया प्रतिबंध

पाकिस्तान की सरकार ने इमरजेंसी आर्थिक योजना के तहत कई सामान पर प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार ने मोबाइल फोन, कारों, घरेलू उपकरणों और हथियारों जैसी सभी गैर-जरूरी विलासिता की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने गुरुवार को इस फैसले की घोषणा करते हुए ट्वीट किया कि इस कदम से देश की कीमती विदेशी मुद्रा की बचत होगी.

डॉलर की कीमत करीब 200 पाकिस्तानी रुपये के बराबर

गौरतलब है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया हाल के समय में काफी कमजोर हो गया है और एक डॉलर की कीमत करीब 200 पाकिस्तानी रुपये के बराबर हो गयी है.



My decision to ban import of luxury items will save the country precious foreign exchange. We will practice austerity & financially stronger people must lead in this effort so that the less privileged among us do not have to bear this burden inflicted on them by the PTI govt.