अब पाकिस्तान के अरशद खान ‘चायवाला’ ने भी की पावरी, वीडियो हुआ वायरल

अरशद खान ‘चायवाला’… जी हां, वही चायवाला जो अपनी गुड-लुक्स की वजह एक फोटो से रातोंरात सोशल मीडिया सेंसेशन बन गया था. अब वो इस्लामाबाद के पॉश एरिया में ‘कैफे चाय वाला रूफ टॉप’ चलाता है.

अरशद ने भी अपने कैफे को प्रमोट करने के लिए ‘पावरी’ स्टाइल वीडियो तैयार किया है. अरशद इस वीडियो में अपने कैफे में स्टाफ के साथ खड़े होकर कहते दिखते हैं- 'ये मैं हूं, ये मेरा कैफे है, और ये मेरा स्टाफ है, और ये फिर से मैं हूं. और ये हमारी पावरी हो रही है.' अरशद का ये अपमार्केट कैफे इस्लामाबाद के पॉश ब्लू एरिया में स्थित है.

साल 2016 में इस्लामाबाद में इतवार बाजार में सड़क किनारे साधारण सा टी स्टॉल चलाने वाले अरशद की किस्मत एक तस्वीर ने बदल दी थी. ये तस्वीर जावेरिया अली ने सोशल मीडिया पर अपलोड की थी. उसके बाद अरशद की गुड लुक्स वाली इस तस्वीर को पाकिस्तान और भारत में सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया था.

नीली आंखों वाले अरशद सोशल मीडिया सेलेब्रिटी बनने के बाद फैशन वर्ल्ड में भी मॉडल के तौर पर देखे गए. उन्होंने म्यूजिक वीडियो और सीरियल में भी काम किया. अरशद का नाम लंदन के न्यूज पेपर ‘ईस्टर्न आई’ की ओर से जारी एशिया के 50 सबसे आकर्षक लोगों में 31वें नंबर पर शुमार हुआ था. फिर अरशद अचानक सब लाइमलाइट छोड़ लो-प्रोफाइल में चले गए और सार्वजनिक तौर पर दिखना बंद कर दिया.

@Arshaadkhan01 I HAVE NO WORDS TO EXPLAIN YOUR

BEAUTY

YOUR MASOMIYT.😍 pic.twitter.com/zUjG50HyJE