शहबाज शरीफ के पीएम पद की शपथ लेने से कुछ घंटे पहले पाक राष्ट्रपति पड़े बीमार

पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉ आरिफ अल्वी, देश के 23वें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के शपथ ग्रहण करने के कुछ ही घंटों पहले बीमार पड़ गए. राष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के मुताबिक, उन्हें बेचैनी की शिकायत थी और डॉक्टर ने उनकी जांच की है.

ट्वीट में कहा गया है कि 'राष्ट्रपति डॉ आरिफ अल्वी ने बेचैनी की शिकायत की है. डॉक्टर ने उनकी जांच की है और उन्हें कुछ दिनों के लिए आराम करने की सलाह दी है.'

President Dr. Arif Alvi has complained of discomfort. The physician has examined him thoroughly and has advised him rest for a few days.