रेड कार्पेट और भव्य सेरेमनी... रूस से लौटे सैनिकों का किम जोंग ने किया स्वागत, हुए इमोशनल

किम जोंग उन की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलती. वह सैनिकों को गले लगाते हुए नज़र आए. ये वह सैनिक हैं जो रूस से लौटे हैं. ये सैनिक यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग में रूस की मदद करने के लिए कुर्स्क गए हुए थे.

कुर्स्क में लड़ाई के बाद सैनिकों की प्योंगयांग में वापसी पर किम हुए बेहद ख़ुश (Photo: Reuters)
नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की अनदेखी तस्वीरें सामने आई है. वह रूस से लौटे अपने सैनिकों से राजधानी प्योंगयांग में मुलाक़ात की. इस दौरान वह सैनिकों को गला लगाते हुए नज़र आए. साथ ही वह अपने सैनिकों को 'हीरो' बताया और कुछ सैनिकों को गंवा देने को लेकर भावुक भी हो गए. 

नॉर्थ कोरिया के ये सैनिक यूक्रेन युद्ध के ख़िलाफ़ रूस की मदद करने के लिए कुर्स्क इलाके में गए हुए थे. यह 120 दिनों तक उस इलाके में तैनात थे. वह मिलीट्री और इंजीनियरिंग से जुड़े वहां काम किए.

किम जोंग उन ने अपने संबोधन में कहा कि 528वें इंजीनियर रेजिमेंट के सैनिकों ने पार्टी के आदेशों को पूरी ईमानदारी और साहस के साथ पूरा किया. उन्होंने सैनिकों के काम को “मास हीरोइज्म” बताया और कहा कि उन्होंने मुश्किल हालात और लड़ाई के माहौल में भी खतरनाक इलाकों को सुरक्षित बनाया. 

सैनिकों को लगाया गले

किम जोंग उन की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलती. इस तस्वीर में किम जोंग उन अपने सैनिकों को गले लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं.

उत्तर कोरिया में किम जोंग उन को आमतौर पर सख्त और दूरी बनाए रखने वाले नेता के रूप में देखा जाता है, ऐसे में सैनिकों को गले लगाते हुए उनकी तस्वीर को बेहद असामान्य और प्रतीकात्मक माना जा रहा है.

KIM
528वीं इंजीनियर रेजिमेंट के सदस्यों के स्वागत समारोह के दौरान किम जोंग उन (Photo: Reuters)

भावुक हुए किम जोंग उन 

किम ने रूस में कोरियाई सैनिकों की शहादत को भी याद करते हुए कहा कि उनके योगदान को देश कभी भूलेगा नहीं. इन सभी नौ सैनिकों को मरणोपरांत ‘डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया’ का हीरो घोषित किया गया और अन्य राष्ट्रीय सम्मान दिए गए. पूरी यूनिट को ‘ऑर्डर ऑफ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस’ से सम्मानित किया जाएगा.

किम जोंग ने इस यूनिट की जमकर तारीफ़ की. उन्होंने कहा कि इस टीम की ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और यूनिटी पूरे सेना के लिए उदाहरण है. 

बता दें कि नॉर्थ कोरिया हाल के दिनों में उन सैनिकों का सार्वजनिक तौर पर सम्मान करने लगा है जो रूस से युद्ध से जुड़े अभियानों में शामिल रहे हैं. 

---- समाप्त ----
