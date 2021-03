कजाकिस्तान में लैंडिंग के दौरान हादसा, आग के गोले में बदला विमान, 6 की मौत

कजाकिस्तान में आज एक भीषण हादसा हुआ. यहां एक सैन्य विमान An-26 दुर्घटनाग्रस्त हो गया. कजाकिस्तान के आपात मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि राजधानी नूर-सुल्तान से उड़ान भरने वाला एन-26 सैन्य विमान अलमाटी में उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस दुर्घटना में छह लोगों की मौत हो गई है.

मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान के आपात मंत्रालय ने बताया कि सैन्य विमान एन-26 ने कजाकिस्तान की राजधानी नूर-सुल्तान से उड़ान भरी थी.

#Kazakhstan:- Atleast Four people were killed on Saturday after a plane crashed while it landed in the city of Almaty, according to the country's emergency ministry. pic.twitter.com/sTDf8PxXCZ