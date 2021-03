स्पाई कैमरे को लेकर फवाद चौधरी ने दिया 'ज्ञान', लोगों ने कर दिया ट्रोल

पाकिस्तान के साइंस और टेक्नॉलजी मंत्री अक्सर कुछ न कुछ ऐसा कर जाते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और लोग उन्हें ट्रोल करना शुरू कर देते हैं. फवाद चौधरी ने शुक्रवार को भी कुछ ऐसा ही किया. फवाद चौधरी ने शुक्रवार को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने छोटे आकार वाले स्पाई कैमरों के बारे में सचेत करने की कोशिश की है. अब फवाद के इसी ट्वीट को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है.

फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में लिखा है, "यह स्पाई कैमरा का एक उदाहरण है कि कैमरे को एक कील के सिर में भी फिट किया जा सकता है, ऐसे कैमरों का पता लगाना असंभव है, अभी भी आमतौर पर सीसीटीवी कैमरा केबल को स्पाई कैमरा के रूप में समझा जाता है".

This is one example of Spy Camera the camera can be fitted in a head of nail even,detection of such cameras is impossible, in all likelihood CCTV Camera cable is misunderstood as spy camera pic.twitter.com/KPu8a2RCpA