लाहौर यूनिवर्सिटी में छात्रा ने किया छात्र को प्रपोज़, वीडियो वायरल होने पर दोनों हुए निष्कासित

पाकिस्तान की मशहूर लाहौर यूनिवर्सिटी इन दिनों अपने एक आदेश के कारण सुर्खियां बटोर रही हैं. बीते दिनों यूनिवर्सिटी कैंपस का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक छात्रा ने साथी छात्र को प्रपोज़ किया था. ये वीडियो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान में भी चर्चा का विषय बना था. लेकिन अब लाहौर यूनिवर्सिटी ने दोनों छात्रों को निष्कासित कर दिया है.



क्या है पूरा मामला?

दरअसल, गुरुवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. जिसमें एक लड़की ने एक लड़के को लाहौर यूनिवर्सिटी के कैंपस में प्रपोज़ किया. ये प्रपोज़ल कई छात्रों के सामने कैंपस में किया गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.

The University of Lahore has expelled both students Hadiqa Javed and Shehryar Ahmed for embracing, giving flowers and presenting each other on the campus.



What's your take on Proposal? #UniversityOfLahore #proposal