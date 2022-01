अमेरिका के राष्ट्रपति Joe Biden महंगाई के सवाल पर भड़के, पत्रकार को कहा Son of a B***h

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) का एक वीडियो सामने आया है. इसमें वह कथित रूप से Fox News के पत्रकार के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. पत्रकार Peter Doocy ने अमेरिका के राष्ट्रपति Joe Biden से मुद्रास्फीति (inflation) पर सवाल किया था. इस सवाल का जवाब देने के बाद बाइडेन ने पत्रकार को दबी आवाज में बेवकूफ और आगे Son of a B***h कहा.

जानकारी के मुताबिक, इस दौरान बाइडेन अपने सलाहकारों के संग अर्थव्यवस्था पर बात कर रहे थे. रिपोर्टर Peter Doocy ने बाइडेन ने सवाल किया कि क्या आप मुद्रास्फीति से जुड़े सवालों का जवाब देंगे? क्या आपको लगता है कि मुद्रास्फीति मध्यावधि चुनावों (2022) के बाद राजनीतिक जिम्मेदारी (liability) होगी?

Democrats: Donald Trump’s attacks on the press are an attack on the First Amendment.



Joe Biden to Peter Doocy: “What a stupid son of a b*tch.”



Democrats: *silence* pic.twitter.com/csPv2yjNPb