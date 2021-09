क्या अफगानिस्तान के सत्ता संघर्ष में मारा गया मुल्ला बरादर? जानिए क्या बोला तालिबान

अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार में मुल्ला बरादर के डिप्टी प्रधानमंत्री बनाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से एक अफवाह फैल रही है, जिस पर अब तालिबान ने सफाई पेश की है. कुछ समय पहले से सोशल मीडिया पर तेजी से यह बात फैलनी शुरू हुई कि मुल्ला बरादर की मौत हो गई है.

अब इन अफवाहों को तालिबान ने गलत बताया है. तालिबान प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने सोमवार को बताया कि मुल्ला बरादर की मौत या फिर घायल होने की रिपोर्ट्स गलत हैं. इसमें कोई भी तथ्य नहीं है और यह सच भी नहीं है. मैं इसे पूरी तरह से खारिज करता हूं.

दरअसल, अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद दावा किया जा रहा था कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जब तालिबान ने अंतरिम सरकार की घोषणा की तब सभी को चौंकाते हुए बरादर की जगह मुल्ला हसन अखुंद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया. दो डिप्टी पीएम भी बनाए गए, जिसमें एक मुल्ला बरादर है.

इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स तेजी से वायरल होने लगीं कि बरादर खुद को प्रधानमंत्री नहीं बनाए जाने से काफी खफा हैं. ट्विटर पर पंजशीर एनआरएफ के नाम वाले अकाउंट ने दावा किया कि हमारे पास विश्वसनीय रिपोर्ट्स हैं कि मुल्ला गनी बरादर की मौत हो गई है और हक्कानी घायल हो गया है. दोनों के बीच में सत्ता संघर्ष को लेकर राष्ट्रपति भवन में लड़ाई हुई, जिसके बाद एक की मौत और दूसरा घायल हो गया.

सोशल मीडिया पर आगे दावा किया गया कि दोनों पिछले कुछ दिनों से मीडिया में दिखाई भी नहीं दिए हैं. अब तालिबान के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने इन सभी दावों को गलत बताया है. इससे पहले कतर के उप-प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर रहमान अल सानी ने काबुल की यात्रा की.

इस दौरान उन्होंने तालिबान के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की थी. इसमें अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद और गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी भी शामिल रहे. हालांकि, इस बैठक में डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर और उप-विदेश मंत्री मोहम्मद अब्बास स्टानिकजई शामिल नहीं हुए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गरम हो गया. कोई दोनों के छोटे पद मिलने की वजह से खफा होने का दावा करने लगा तो कोई बरादर की मौत होने की बात कहने लगा.

We have received credible reports of Mullah Ghani Baradar death and Anna's Haqqani's injury during the clash over the power sharing in Presidential palace. Both of them has no presence in the media since last few days and it says Faiz was also there when the incident occurred.