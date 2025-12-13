scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वकील की शोक सभा में जाने से चिढ़ा खामेनेई शासन... नोबेल विजेता नरगिस मोहम्मदी ईरान में फिर अरेस्ट

ईरान की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को सुरक्षा बलों ने जबरन हिरासत में ले लिया. यह कार्रवाई एक दिवंगत मानवाधिकार वकील की श्रद्धांजलि सभा के दौरान हुई. इस घटना ने ईरान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंता और बढ़ा दी है.

Advertisement
X
नरगिस मोहम्मदी मेडिकल ग्राउंड पर जेल से बाहर थीं. (Photo: Instagram)
नरगिस मोहम्मदी मेडिकल ग्राउंड पर जेल से बाहर थीं. (Photo: Instagram)

ईरान में मानवाधिकारों को लेकर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता गहराती दिख रही है. नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और जानी-मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को शुक्रवार को ईरानी सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर हिंसक तरीके से हिरासत में ले लिया. यह घटना उस समय हुई, जब वह दिवंगत मानवाधिकार वकील खोसरो अलीकोर्दी की स्मृति सभा में शामिल होने के लिए मशहद पहुंची थीं.

53 वर्षीय नरगिस मोहम्मदी हाल ही में मेडिकल ग्राउंड पर जेल से बाहर थीं और माना जा रहा था कि उन्हें दोबारा जेल नहीं भेजा जाएगा. उनकी फाउंडेशन के अनुसार, स्मृति सभा के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों ने उन्हें जबरन पकड़ लिया. इस दौरान कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में मोहम्मदी बिना हिजाब के भीड़ को संबोधित करती और नारे लगवाती दिखीं, जिसके बाद मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए.

यह भी पढ़ें: सऊदी- सीरिया भी खुले, पर ईरान अब भी सख्त, क्या अमेरिका के बैन ने बढ़ा दी धार्मिक कट्टरता?

सम्बंधित ख़बरें

Venezuela US Conflict
वेनेजुएला को क्यों घेर रहा अमेरिका? अपनी अहमियत बचा पाएगा या रूस की एंट्री होगी 
ईरान में गलत ढंग से हिजाब पहनने पर भी सजा का नियम है. (Photo- AP)
मिडिल ईस्ट के बाकी मुल्कों की तुलना में ईरान क्यों है महिलाओं पर ज्यादा सख्त? 
Iran tests long-range missile covering Persian Gulf
ईरान के नेवी कमांडर ने किया ये चौकाने वाला खुलासा 
ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष फिर से बढ़ा, मिसाइल अभ्यास ने बढ़ाया तनाव  
ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के दौर में ईरान कई संकटों से घिरा हुआ है. (Photo- AFP)
अंतरिक्ष से दिखा ईरान का जल संकट, क्यों राजधानी बदलने की आ चुकी नौबत? 

मशहद के गवर्नर हसन होसैनी ने पुष्टि की कि कुछ लोगों को "निवारक कार्रवाई" के तहत हिरासत में लिया गया, हालांकि उन्होंने बल प्रयोग के आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की. मानवाधिकार संगठन 'सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान' के प्रमुख हादी घाएमी ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया.

Advertisement

मानवाधिकार संगठन कर सकते हैं विरोध

यह गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है जब ईरान आर्थिक दबाव, प्रतिबंधों और संभावित क्षेत्रीय संघर्ष की आशंकाओं के बीच अपने भीतर असहमति की आवाजों पर सख्ती बढ़ा रहा है. मोहम्मदी की हिरासत से पश्चिमी देशों और मानवाधिकार संगठनों की नाराजगी और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, खासकर तब जब ईरान अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता बहाल करने के संकेत दे रहा है.

यह भी पढ़ें: ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष फिर से बढ़ा, मिसाइल अभ्यास ने बढ़ाया तनाव

गौरतलब है कि नरगिस मोहम्मदी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं. उन्हें पहले दिल का दौरा पड़ चुका है और हाल ही में बड़ी सर्जरी भी हुई थी. डॉक्टरों ने चेतावनी दी थी कि जेल वापसी उनके जीवन के लिए खतरा बन सकती है. इसके बावजूद, उन्होंने जेल से बाहर रहते हुए भी विरोध प्रदर्शनों और मानवाधिकार अभियानों में सक्रिय भागीदारी जारी रखी.

स्मृति सभा में शामिल होने की वजह से पहले भी हुईं अरेस्ट

पिछले तीन दशकों में नरगिस मोहम्मदी कई बार जेल जा चुकी हैं और उन पर राजनीतिक रूप से प्रेरित आरोप लगाए गए हैं. दिलचस्प बात यह है कि उनकी पिछली गिरफ्तारी भी एक स्मृति सभा में शामिल होने के बाद हुई थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि ईरान में शांतिपूर्ण श्रद्धांजलि तक अब सत्ता को चुनौती के रूप में देखी जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement