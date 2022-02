मगरमच्छ के शिकार के लिए गर्दन में फंसा दी मोटरसाइकिल की टायर, पांच साल बाद हुए रेस्क्यू की तस्वीर वायरल

इंडोनेशिया में एक जंगली मगरमच्छ पांच साल से अधिक समय से मोटरसाइकिल के टायर में फंसा था जिसे अब मुक्त कर जंगल में छोड़ दिया गया है. मोटरसाइकिल का टायर मगरमच्छ के गले में साल 2016 में फंसा था. इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर पालू शहर के निवासियों ने उसे देखा था और इसकी जानकारी वन्यजीव संरक्षण अधिकारियों को दी थी.

अधिकारी साल 2016 से ही मगरमच्छ के गले से मोटरसाइकिल का टायर निकालने की कोशिश कर रहे हैं. वो सालों से इस कोशिश में थे कि मगरमच्छ खारे पानी से बाहर आए और वो उसकी मदद करें लेकिन उनका प्रयास असफल रहा. अंत में जाकर एक स्थानीय निवासी टिली 17 फीट लंबे मगरमच्छ को पानी से बाहर निकालने में कामयाब रहा.

34 वर्षीय पक्षी-विक्रेता टिली ने मगरमच्छ को बाहर निकालने के लिए तीन सप्ताह का बचाव प्रयास चलाया. टिली ने मगरमच्छ को निकालने के लिए चारे के रूप में चिकन का इस्तेमाल किया और रस्सियों से पकड़कर उसे बाहर निकाला. इस प्रयास में दर्जनों स्थानीय लोगों ने उसकी मदद की. बाहर निकालने के बाद मगरमच्छ के गर्दन के चारों तरफ से टायर को काटा गया.

A crocodile in Indonesia that had a motorcycle tyre stuck around its neck for six years was finally freed by a self-taught reptile rescuer. The crocodile had evoked sympathy from local residents who worried the tyre would eventually choke the animal as it grew in size. pic.twitter.com/d3TtAkHDUA