Political Crisis In Pakistan: सत्ता तो बची नहीं, इमरान खान के लिए नई मुसीबत लेकर आई 'अमेरिकी साजिश' की थ्योरी!

Political Crisis In Pakistan: इमरान खान की सरकार आखिरकार गिर गई. संसद में विपक्ष ने इमरान के विरोध में 174 वोट डाले. लेकिन इस पूरी कवायद से पहले इमरान खान ने सत्ता बचाने के लिए तमाम कोशिशें कीं. हाल ही में जब डिप्टी स्पीकर ने पाकिस्तान की संसद को भंग कर दिया था तो इमरान खान ने विपक्ष पर तंज कसा था कि उन्हें पता ही नहीं चला कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है, इतना ही नहीं, इमरान ने इस पूरे मामले में बाहरी देशों की साजिश होने की बात भी कही थी. साथ ही कहा था कि उनके पास विदेशी साजिश की लेटर भी है. मसलन, इमरान ने सत्ता बचाने के लिए इसे अपना 'हथियार' बनाया. लेकिन अब यही लेटर उनके गले की फांस बन सकता है. क्योंकि इस पूरे प्रकरण के लेकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है, जिस पर अब सुनवाई होगी.

इस्लामाबाद हाईकोर्ट अब इमरान खान को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट (ECL) में शामिल करने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करेगा. बता दें कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट (ECL) में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और अन्य को शामिल करने की मांग के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट सोमवार को याचिका पर सुनवाई करेगा.

जांच का आदेश देने की मांग

याचिकाकर्ता ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) सरकार के खिलाफ अमेरिकी साजिश के संबंध में इमरान खान के आरोपों की जांच का आदेश देने के लिए उच्च न्यायालय से गुहार लगाई. उन्होंने याचिका में कहा कि पाकिस्तान की एकता, संप्रभुता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचा है. साथ ही अदालत से संयुक्त राज्य (USA) के साथ संबंध समाप्त करके पाकिस्तान की छवि को नुकसान पहुंचाने के प्रयासों की जांच का आदेश देने का भी अनुरोध किया गया. याचिकाकर्ता ने राजद्रोह अधिनियम के तहत मुकदमे की मांग की.

विपक्ष के नेता फैजल सब्ज़वारी ने किया हमला



वहीं विपक्ष के नेता फैजल सब्ज़वारी ने इमरान की ओऱ से जिस लेटर की बात कही जा रहा थी, उस पर कहा कि लेटर गेट की पूछताछ के लिए एक स्वतंत्र और उच्चतम आयोग का गठन करना चाहिए. आयोग को जांच कर साजिश का पता लगाना चाहिए. साथ ही देश को धोखा देने वाले या साजिश के दोषियों को कड़ी सजा मिले, इसकी सिफारिश करनी चाहिए.

😊👍 PM @CMShehbaz must form an Independent & Highest Possible Commission to inquire #LetterGate. Commission must investigate, ascertain Conspiracy (IF ANY)& recommend strongest Punishments for culprits of Conspiracy/Defrauding the Nation. Let’s all work for a better #Pakistan pic.twitter.com/1OsdNXocVz