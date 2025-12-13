‘आपने वादा किया था…’, इमरान खान की पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने एलन मस्क से लगाई गुहार

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) के मालिक एलन मस्क से सार्वजनिक अपील की है. जेमिमा ने आरोप लगाया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी और जेल में कथित अमानवीय हालात को लेकर उनके पोस्ट जानबूझकर दबाए जा रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि एक्स पर उनकी पोस्ट की रीच को गुप्त तरीके से कम किया जा रहा है, जिससे उनकी आवाज लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है.
एलन मस्क को सीधे संबोधित करते हुए जेमिमा गोल्डस्मिथ ने लिखा कि इमरान खान पिछले 22 महीनों से निर्मम एकांत कारावास में रखे गए हैं और वह एक राजनीतिक कैदी हैं. उन्होंने कहा कि 2022 में सत्ता से हटाए जाने के बाद से इमरान खान को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है. जेमिमा के मुताबिक, उनके दोनों बेटों ने इस दौरान न तो अपने पिता को देखा है और न ही महीनों से उनसे बात कर पाए हैं. यहां तक कि उन्हें अपने पिता को पत्र भेजने की भी अनुमति नहीं दी जा रही है.
जेमिमा गोल्डस्मिथ ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के टीवी और रेडियो से इमरान खान का नाम लगभग मिटा दिया गया है और ऐसे में एक्स ही एकमात्र स्वतंत्र मंच बचा है, जहां इस कथित अन्याय को उठाया जा सकता है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अब वही मंच उनकी आवाज को सीमित कर रहा है. जेमिमा ने लिखा, “आपने अभिव्यक्ति की आजादी का वादा किया था, न कि ऐसी आजादी का, जिसे कोई सुने ही नहीं.”
उन्होंने दावा किया कि एक्स के अपने एआई टूल ‘ग्रोक’ के विश्लेषण से पता चला है कि उनके अकाउंट पर सीक्रेट थ्रॉटलिंग की जा रही है. जेमिमा के अनुसार, इमरान खान की जेल स्थिति और उनके बेटों को मिलने की अनुमति न मिलने से जुड़े पोस्ट एल्गोरिदम के जरिए छिपाए जा रहे हैं.
एल्गोरिदमिक दबाव के आरोप
जेमिमा गोल्डस्मिथ ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 3.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स होने के बावजूद उनके अकाउंट की पहुंच में भारी गिरावट आई है. उनके मुताबिक, 2023 और 2024 की शुरुआत तक उनके पोस्ट हर महीने औसतन 40 से 90 करोड़ इम्प्रेशन हासिल कर रहे थे, लेकिन 2025 में अब तक कुल इम्प्रेशन घटकर सिर्फ 2.86 करोड़ रह गए हैं, यानी करीब 97 प्रतिशत की गिरावट.
उन्होंने मई 2025 का जिक्र करते हुए कहा कि जिस दिन पाकिस्तान में एक्स पर लगा प्रतिबंध हटाया गया, उस दिन उनका एक पोस्ट चार मिलियन से ज्यादा लोगों तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद अचानक उनकी पोस्ट की दृश्यता लगभग शून्य हो गई. जेमिमा का आरोप है कि ग्रोक के विश्लेषण में इस दमन के पीछे पाकिस्तानी अधिकारियों के दबाव की बात सामने आई है, जो इमरान खान के करीबी परिवार की आलोचना पर नजर रख रहे हैं.
2023 से जेल में बंद हैं इमरान
इमरान खान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक हैं और अगस्त 2023 से कई मामलों में सजा के बाद जेल में बंद हैं. उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल उठे हैं. जुलाई में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों के एक पैनल ने उनकी हिरासत को मनमाना और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया था, हालांकि पाकिस्तानी सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है.