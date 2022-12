शादी से किया मना तो लड़की को फ्लैट से उठाकर ले गए, देखें CCTV वीडियो

शादी करने से लड़की ने इनकार किया तो उसे उसी के फ्लैट से किडनैप कर लिया गया. इस घटना का वीडियो फुटेज भी सामने आया है, फुटेज में दो पुरुष लड़की को जबरन उठाकर ले जाते हुए दिख रहे हैं. किडनैपिंग की वारदात लड़की के 18वें जन्‍मदिन के तुरंत बाद हुई.

ये घटना रूस की है. स्थानीय मीडिया में लड़की की किडनैपिंग 'दुल्‍हन चोरी' के रूप में दिखाई गई क्‍योंकि सालों पुरानी परंपरा आज भी रूस के कई इलाकों में प्रचलित है.

18 साल की लड़की बेला रवोयन ने 20 साल के अमिक शमोयन से शादी करने से मना कर दिया था. gazeta.ru से बात करते हुए एक शख्‍स ने कहा अमिक, बेला से प्‍यार करता था. उसने ही लड़की का किडनैप किया.

इस मामले में बेला के पिता ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई. रूसी इंवेस्टिगेटिव कमेटी ने कहा कि आरोपी अमिक शमोयन को गिरफ्तार कर लिया गया है. अमिक के पिता और भाई वांटेड लिस्‍ट में हैं. अमिक को रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है.

बेला ने बताया कि उसे किडनैप कर Nizhny Novgorod इलाके में ले जाया गया. हालांकि, वह कुछ दिन के बाद खुद ही किडनैपर्स के चंगुल से मुक्‍त होकर पुलिस के पास पहुंच गई और मामले की जानकारी दी.

#Russia: Woman in #Tombov kidnapped because she refused to marry the guy. "Russian World" pic.twitter.com/zxdXfin9Dc