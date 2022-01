यूक्रेन और रूस पर की गई बयानबाजी को लेकर घिरे जर्मनी के नौसेना चीफ, देना पड़ा इस्तीफा

यूक्रेन और रूस पर की गई बयानबाजी को लेकर आलोचनाओं के घेरे में आए जर्मन नौसेना के प्रमुख के-एचिम शॉनबाख ने शनिवार देर रात इस्तीफा दे दिया. शुक्रवार को भारत में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए वाइस एडमिरल शॉनबाख ने कहा था कि यूक्रेन क्रीमिया प्रायद्वीप को फिर से हासिल नहीं कर सकेगा, जिसे रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था. साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सम्मान किया जाना चाहिए.

जर्मनी के वाइस एडमिरल शॉनबाख नई दिल्ली के मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में शुक्रवार को आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे. जर्मन नौसेना प्रमुख का क्रीमिया को लेकर दिया गया बयान उनके देश की लाइन से बिल्कुल विपरीत है. यूरोप और अमेरिका का इस संबंध में मत है कि रूस ने हमला करके क्रीमिया पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया था. इसलिए यह प्रायद्वीप यूक्रेन को वापस मिलना चाहिए.

Vice Admiral Kay-Achim Schönbach, Chief of #German #Navy, delivered a lecture today on “Germany’s #IndoPacific Strategy” followed by lively Q&A session. Event moderated by DG @SujanChinoy#IndoPacific #IndiaGermany #MaritimeCooperation

