Earthquake in Nepal: नेपाल में सुबह-सुबह हिली धरती, 5.3 तीव्रता का आया भूकंप

नेपाल के नुवाकोट जिले में आज सुबह-सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. नेशनल अर्थक्वेक मॉनिटरिंग एंड रिसर्च सेंटर (National Earthquake Monitoring & Research Center) के मुताबिक, सुबह 5:26 बजे आए भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.3 मापी गई है. भूकंप की वजह से फिलहाल किसी भी तरह से नुकसान की कोई खबर नहीं है.

Nepal | An earthquake of magnitude 5.3 occurred around belkotgadi of Nuwakot District at 5:26: National Earthquake Monitoring & Research Center