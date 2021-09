काबुल एयरपोर्ट पर पिंजरे में कैद कुत्ते हमारे सर्विस डॉग नहीं, वायरल तस्वीरों पर अमेरिका ने दी सफाई

अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिका ने अपने सर्विस डॉग्स काबुल में ही छोड़ दिए हैं और खुद वतन वापसी कर ली. सोशल मीडिया पर जो तस्वीर सामने आई है उसमें कई कुत्ते पिंजरे में बंद नजर आ रहे हैं.

फोटो सामने आने के बाद अमेरिका की आलोचना हो रही है. अब पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी ने बयान जारी कर इस दावे को खारिज किया है. उन्होंने कहा गलत खबर को ठीक करने के लिए यह बताना जरूरी है कि अमेरिकी सेना ने एक भी कुत्ते को हामिद करजई एयरपोर्ट पर नहीं छोड़ा है. अमेरिकी सेना के सर्विस डॉग्स को भी काबुल में नहीं छोड़ा गया है. सोशल मीडिया पर जो तस्वीर वायरल हो रही है वो काबुल स्मॉल एनिमल रेस्क्यू के तहत बचाए गए कुत्तों की है. अमेरिकी सेना के सर्विस डॉग्स की नहीं.

To correct erroneous reports, the U.S. Military did not leave any dogs in cages at Hamid Karzai International Airport, including the reported military working dogs. Photos circulating online were animals under the care of the Kabul Small Animal Rescue, not dogs under our care.