अमेरिका के जाते ही तालिबान ने शख्स को हेलिकॉप्टर से लटकाकर दी सजा? वायरल वीडियो की क्या है सच्चाई

अमेरिका ने 20 साल की लंबी जंग के बाद अफगानिस्तान (Afghanistan) छोड़ दिया है. 30 अगस्त को अमेरिकी सेना पूरी तरह से वापस लौट गई, इस दौरान अपने कई हथियार, वाहन और एयरक्राफ्ट भी काबुल में छोड़ गई. इसी के बाद अब अफगानिस्तान पर तालिबान (Taliban) का एकछत्र राज़ शुरू हो गया. तालिबानी शासन को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, इस सबके बीच मंगलवार को एक वीडियो सामने आया जहां एक शख्स को हेलिकॉप्टर पर लटकाया गया है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है.



सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि अमेरिकी सेना (American Forces) की वापसी के बाद एयरपोर्ट के ऊपर एक हेलिकॉप्टर उड़ रहा था, जिसपर एक शख्स लटका हुआ था. दावा किया गया कि तालिबान द्वारा इस शख्स को अमेरिकी सेना की मदद करने की सजा दी गई है, तालिबान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है.



अंतरराष्ट्रीय मीडिया में किए जा रहे इस दावे से उलट अफगानिस्तान के पत्रकारों ने इस वायरल वीडियो की अलग सच्चाई पेश की है.

फांसी पर लटकाया नहीं गया शख्स, सिर्फ झंडा ठीक कर रहा था



जिस हेलिकॉप्टर पर ये शख्स लटका हुआ था, वह अमेरिकी हेलिकॉप्टर हॉक था. सोशल मीडिया पर तालिबानी सजा को लेकर किए जा रहे दावों से इतर जब स्थानीय पत्रकारों ने इस वीडियो की सच्चाई बताई तो हर कोई हैरान हो गया. जो शख्स हेलिकॉप्टर पर लटका हुआ है, वह करीब 100 मीटर ऊंचा झंडा लगाने का काम कर रहा था.



यानी उसे कोई सजा नहीं दी जा रही थी. लटका हुआ शख्स एक तालिबानी ही है, जो कि झंडा लगाने के लिए लटका हुआ था. हेलिकॉप्टर की मदद से उसे लटकाया गया, ताकि इतनी ऊंचाई पर आसानी से झंडा लगाया जा सके. हालांकि, शख्स द्वारा की गई कोशिश में वह सफल नहीं हो पाया था.

Afghan pilot flying this is someone I have known over the years. He was trained in the US and UAE, he confirmed to me that he flew the Blackhawk helicopter. Taliban fighter seen here was trying to install Taliban flag from air but it didn’t work in the end. https://t.co/wnF8ep1zEl