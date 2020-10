कोविड नेगेटिव हुए ट्रंप ने की पहली रैली, बोले- मैं अब शक्तिशाली, मन करता है सबको चूम लूं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को मात दे दी है. व्हाइट हाउस के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप की ताज़ा कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है. इसी के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है और उन्होंने फ्लोरिडा में एक रैली को संबोधित किया. करीब दो हफ्ते बाद चुनाव प्रचार में कूदे ट्रंप ने यहां कहा कि अब वो काफी शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं और चाहते हैं कि हर किसी को चूम लें.



अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी महीने की शुरुआत में कोरोना की चपेट में आए थे. जिसके बाद पहले वो व्हाइट हाउस में आइसोलेशन में रहे और फिर कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती रहे. अब ट्रंप कोविड नेगेटिव हो गए हैं, जिसके बाद फ्लोरिडा में एयरबेस पर उन्होंने एक रैली को संबोधित किया.



यहां डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने कोरोना वायरस को मात दे दी है, अब डॉक्टर कहते हैं कि वो ठीक हैं. मैं शक्तिशाली महसूस कर रहा हूं, मैं अभी जनता के बीच आ जाना चाहता हूं.मन कहता है मैं तुरंत भीड़ में आऊंगा और हर किसी को चूम लूंगा. मैं यहां सभी पुरुष और महिलाओं को चूम लूंगा.

Trump claims he's now "immune" to the coronavirus, feeling "powerful" and willing to "kiss everyone" in the audience. "I'll kiss the guys and the beautiful women," he said. pic.twitter.com/0brz0Rl8UQ