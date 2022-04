Corona Virus : चीन के 31 राज्यों में फैला कोरोना, 12000 सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं

चीन ने देश के कई राज्यों में पिछले एक हफ्ते से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सख्त लॉकडाउन लगा रखा है लेकिन वहां हालात सुधरने के बजाए बिगड़ते ही जा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में सभी 31 प्रांतों में कोरोना वायरस फैल चुका है. वहीं चीन के करीब 12 हजार सरकारी अस्पतालों में कोरोना के नए मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड नहीं बचे हैं. मालूम हो कि शंघाई समेत 5 शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है.

शंघाई में 20 हजार लोग बैंकों में ही रह रहे

शंघाई में पूर्ण लॉकडाउन के कारण बैंकिंग और अन्य गतिविधियां बाधित नहीं हों इस लिए शंघाई के लगभग 20 हजार बैंकर्स दफ्तर में ही रह कर काम कर रहे हैं. सरकार की ओर से उनके लिए रुकने व खाने की व्यवस्था की गई है.ब

शंघाई में रोबोट से हो रही अनाउंसमेंट

शंघाई रोबोट के जरिए घोषणाएं की जा रही हैं. वहां की सड़कों पर चार पैरों पर गश्त करते हुए गली-गली जा कर लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी घोषणाएं करते हुए रोबोट को देखा जा सकता है.

Robot roaming the streets making health announcements in #Shanghai during lockdown. pic.twitter.com/64x0mU4C2D