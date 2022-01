पाकिस्तान में कोरोना की पांचवीं लहर, राष्ट्रपति आरिफ अल्वी दूसरी बार संक्रमित

कोरोना पूरे विश्व में तांडव मचा रहा है. ऐसे में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी कोविड का कहर जारी है. बीत दिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी कोरोना संक्रमित हो गए हैं. एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना की पांचवीं लहर है. बता दें कि अल्वी दूसरी बार कोविड पॉजिटिव हुए हैं.

एजेंसी के मुताबिक अल्वी ने कहा कि पिछले 4-5 दिन से गले में खराश थी, बीती रात दो घंटे के लिए हल्का बुखार महसूस किया. इसके अलावा कोई लक्षण नहीं हैं. इसके बाद उन्होंने कोरोना की जांच कराई, जिसमें वह संक्रमित मिले हैं.

وازا مرضت فھوا یشفین



اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے



I have tested +ive for Covid again. Had a sore throat since 4-5 days & was getting better. Felt mildly feverish for a few hours two nights ago. No other symptoms.

So friends plz resume precautions & follow SOPs.