तालिबान के साथ दोस्ताना संबंध बनाने को तैयार चीन, अफगानिस्तान पर दिया ये बयान

अफगानिस्तान (Afghanistan) पर तालिबान (Taliban) के कब्जे के बाद जो नजारा सामने आ रहा है, उससे पूरी दुनिया हैरान है. हर कोई अफगानिस्तान के लोगों के प्रति चिंता व्यक्त कर रहा है. इस बीच चीन (China) की ओर से बड़ा बयान सामने आया है. चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह अफगानिस्तान के तालिबान के साथ दोस्ताना संबंध बनाना चाहता है.



चीन के पीपुल्स डेली के मुताबिक, अफगानिस्तान में मौजूद चीनी दूतावास अभी भी काम कर रहा है. अफगानिस्तान में मौजूद कई चीनी नागरिक वापस आ चुके हैं, जबकि वहां का दूतावास हर हालात पर नज़र बनाए हुए है.

#BREAKING China says willing to develop 'friendly relations' with Afghanistan's Taliban pic.twitter.com/Xe68h9K9nn