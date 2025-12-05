साल 2026 में इन भारतीयों के पास कनाडा PR का मौका, H-1B वीजा वालों के लिए भी आसान होगा रास्ता

कनाडा अगले साल यानी 2026 में स्थायी निवास (PR) के लिए कई नए रास्ते शुरू करने जा रहा है. कनाडा सरकार का उद्देश्य उन लोगों को प्राथमिकता देना है जो पहले से कनाडा में रहकर पढ़ाई, नौकरी या किसी और अस्थायी वीज़ा पर काम कर रहे हैं यानी अस्थायी निवासी (Temporary Residents) को स्थायी निवासी (Permanent Residents) बनाना. वहीं, 2025 में कई PR पायलट प्रोजेक्ट अपनी सीमा पूरी होने की वजह से बंद हो गए थे, 2026 में इनमें से कई फिर से खुलेंगे. आइये जानते हैं, किन लोगों के लिए PR पाने का मौका मिल सकता है.

अस्थायी निवासी से स्थायी निवासी (TR to PR)

सरकार की Immigration Levels Plan 2026-2028 में बताया गया है कि 2026 और 2027 के बीच कुल 33,000 अस्थायी वर्क परमिट धारकों को PR दिया जाएगा. यह उन लोगों के लिए है, जो कनाडा में नौकरी कर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, समाज में घुल-मिल चुके हैं और लंबे समय से कनाडा में बसे हुए हैं. 2021 में ऐसा ही एक TR to PR पायलट चला था, जो लॉन्च होते ही भर गया था. हालांकि सरकार ने अभी तक इसके लिए जरूरी दस्तावेज़ की लिस्ट और सटीक नियम जारी नहीं किए हैं.

अमेरिकी H-1B वीज़ा धारकों के लिए PR पाने का तेज़ रास्ता

कनाडा की 2025 बजट घोषणा में बताया गया कि अमेरिका में H-1B पर काम कर रहे लोगों को कनाडा एक तेज़ PR रास्ता देगा. यह नया कार्यक्रम कनाडा की उस योजना का हिस्सा है, जिसके तहत सरकार देश में टेक, हेल्थकेयर और रिसर्च जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करने वाले उच्च-कुशल प्रोफेशनल्स को अपने देश का हिस्सा बनाना चाहती है. साल 2023 में भी ऐसा सफल पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिसमें 10,000 H-1B धारकों को 3-साल का ओपन वर्क परमिट दिया गया था और यह सीमा कुछ ही दिनों में पूरी हो गई थी.

अधिकारियों ने बताया है कि यह नया मार्ग कुछ महीनों में शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक इसकी सटीक तारीख और पूरी पात्रता का ऐलान नहीं किया गया है. ये उन भारतीयों के लिए खुशखबरी हैं अमेरिका में H-1B वीज़ा पर काम कर रहे हैं और अमेरिका छोड़ना चाहते हैं.

निर्माण (Construction) क्षेत्र के विदेशी श्रमिकों के लिए नया PR प्रस्ताव

मार्च 2025 में IRCC ने कहा था 14,000 विदेशी निर्माण श्रमिकों को कनाडा में प्रवेश दिया जाएगा. इनमें से 6,000 स्थान उन श्रमिकों के लिए होंगे जो पहले से कनाडा में बिना-दस्तावेज़ (undocumented) स्थिति में काम कर रहे हैं. यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों की भारी कमी है और घरों की मांग बहुत ज्यादा है. हालांकि सरकार ने अभी तक नहीं बताया कि यह पथ PR होगा, अस्थायी होगा या दोनों का मिश्रण. न ही आवेदन की तारीख जारी हुई है और पात्रता भी अभी घोषित नहीं की गई है.

कृषि और मछली प्रसंस्करण (Agriculture & Fish Processing) के लिए नया क्षेत्रीय PR मार्ग

IRCC की 2025-2026 योजना में बताया गया कि कृषि और मछली/सीफ़ूड उद्योग में काम करने वाले विदेशी श्रमिकों के लिए एक नया, अलग PR पथ बनेगा. यह इन क्षेत्रों में भर्ती को आसान करेगा और इसके लिए अलग “क्षेत्र-विशेष वर्क परमिट” भी शामिल होगा. इसके लिए भी विस्तृत पात्रता नियम जारी नहीं हुए हैं लेकिन यह सुनिश्चित है कि यह खासतौर पर फार्म, ग्रीनहाउस, पोल्ट्री, मीट प्रोसेसिंग, फिश प्लांट आदि में काम करने वालों के लिए होगा.

Economic Mobility Pathways Pilot (EMPP) का नया स्थायी PR कार्यक्रम

सरकार जल्द ही EMPP पायलट को स्थायी PR प्रोग्राम में बदलने वाली है. EMPP उन लोगों के लिए है, जो शरणार्थी हैं, जो विस्थापित (displaced) हैं लेकिन जिनके पास स्किल्स, डिग्री और भाषा क्षमता है और वे कनाडा में काम कर सकते हैं. यह नियोक्ताओं को भी मदद करता है क्योंकि वे नए टैलेंट पूल से भर्ती कर सकते हैं. EMPP पायलट 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसका स्थायी रूप 2026 में लॉन्च होने की संभावना है.

साल 2019 से मार्च 2025 तक 970 लोग इस कार्यक्रम के ज़रिए कनाडा आए हैं. इसके लिए शरणार्थी या विस्थापित व्यक्ति का प्रमाण, शिक्षा व वर्क एक्सपीरियंस, भाषा स्कोर देखा जाएगा.

फिर खुलेगा Home-Care Workers Immigration Pilot

मार्च 2025 में दो पायलट शुरू हुए थे, Child Care (बच्चों की देखभाल) और Home Support (घर की देखभाल). प्रत्येक में 2,750 आवेदन की सीमा थी. लॉन्च होते ही एक ही दिन में ये सीमा भर गई थी. इसके बाद “कनाडा के अंदर काम करने वालों” के लिए ये स्ट्रीम खुली, लेकिन “कनाडा के बाहर वाली” स्ट्रीम IRCC साइट पर “बंद” है. 2026 में उम्मीद है कि कनाडा में काम कर रहे होम-केयर वर्कर्स के लिए आवेदन फिर से खुलेंगे.

इसके लिए कनाडा में फुल-टाइम जॉब ऑफर, भाषा में CLB 4 या उससे ऊपर, पढ़ाई हाई-स्कूल या उससे ऊपर और कम से कम 6 महीने का अनुभव जरूरी होगा.

ग्रामीण और फ्रेंच समुदायों में बसाने की चाहत रखने वाले लोग

कनाडा अपने ग्रामीण इलाकों में बढ़ती लेबर शॉर्टेज को दूर करने के लिए दो नए आप्रवासन पायलट- Rural Community Immigration Pilot (RCIP) और Francophone Community Pilot (FCIP)—शुरू करने जा रहा है. ये दोनों कार्यक्रम क्यूबेक के बाहर छोटे शहरों और कस्बों में नियोक्ताओं को योग्य विदेशी कर्मचारियों को भर्ती करने में मदद करेंगे. इन पायलटों का फायदा उन कुशल श्रमिकों को मिलेगा जो कनाडा के ग्रामीण इलाकों में स्थायी रूप से बसना चाहते हैं.

दोनों रास्ते नियोक्ता-प्रधान (employer-driven) हैं यानी आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास उस समुदाय में किसी नियोक्ता से फुल-टाइम जॉब ऑफर होना जरूरी है. इसके साथ ही आवेदक को शिक्षा, काम का अनुभव, भाषा दक्षता और सेटलमेंट फंड जैसी शर्तों को भी पूरा करना होगा. अधिकारियों के अनुसार, 2026 में अलग-अलग समुदाय नए इन-डिमांड सेक्टर, प्राथमिक व्यवसाय और नए नियोक्ता पदनाम भी जारी कर सकते हैं.

इन पायलट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से ग्रामीण इलाकों की आवश्यकताओं के अनुसार कुशल लोगों को चुना जाएगा. RCIP के लिए उम्मीदवारों को अंग्रेजी या फ्रेंच में CLB 4–6 और FCIP के लिए फ्रेंच भाषा में NCLC 5 स्तर की दक्षता साबित करनी होगी. वहीं, आवेदन करने वालों के पास पिछले तीन साल में कम से कम एक साल का संबंधित कार्य अनुभव या उसी समुदाय के मान्यता प्राप्त स्कूल/कॉलेज से पढ़ाई होना आवश्यक है. साथ ही, उन्हें इतना पैसा भी दिखाना होगा कि वे कनाडा पहुंचने के बाद अपने और परिवार के खर्च संभाल सकें.

सरकार का कहना है कि इन कार्यक्रमों से छोटे शहरों में जनसंख्या और अर्थव्यवस्था—दोनों को मजबूती मिलेगी. भारतीय श्रमिकों के लिए भी यह एक बड़ा अवसर माना जा रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो हेल्थकेयर, रिटेल, फूड सर्विस, कंस्ट्रक्शन और फ्रेंच-भाषी नौकरियों में अवसर खोज रहे हैं.

