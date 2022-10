कनाडा के ब्रैम्पटन में धूमधाम से मनाया गया दशहरा, लोगों ने देखी रामलीला, जमकर हुई आतिशबाजी

देशभर में बुधवार को धूमधाम से दशहरा उत्सव मनाया गया. सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के तमाम देशों में भी दशहरे पर भारतीयों में दशहरा को लेकर विशेष उत्साह रहा. कनाडा के ब्रैम्पटन में विशाल दशहरा उत्सव मनाया गया. इसमें करीब 15000 भारतीय हिंदू शामिल हुए. ब्रैम्पटन में दशहरा उत्सव ऐसे वक्त पर मनाया गया, जब एक दिन पहले ही यहां कथित हेट क्राइम का मामला सामने आया था.

यह कनाडा में किसी हिन्दू धार्मिक समारोह का सबसे बड़ा जमावड़ा रहा. दशहरा पर बड़ी संख्या में भारतीय इकट्ठा हुए, सभी ने रामलीला का आनंद लिया और जमकर आतिशबाजी भी हुई.

कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा के मंदिर में दशहरा पर ये भव्य आयोजन किया गया. दशहरा उत्सव की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं. इसमें देखा जा सकता है कि हजारों लोग बैठकर रामलीला देख रहे हैं. इसके बाद बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक इस त्योहार पर जमकर आतिशबाजी की गई.

ब्रैम्पटन मेयर पैट्रिक ब्राउन ने भी इस दशहरा उत्सव में हिस्सा लिया. उन्होंने ट्वीट किया, मैं हिंदू सभा में दशहरा मनाने के लिए हजारों लोगों के साथ शामिल हुआ. बहुत खुशी हुई. हमारे शहर में जश्न मनाने वाले सभी लोगों को, मैं आपको दशहरा की शुभकामनाएं देता हूं! जयश्रीराम

This evening, I was very happy to join thousands in #Brampton to celebrate Dussehra at the Hindu Sabha. To everyone celebrating in our City, I wish you a #HappyDussehra! #Navaratri2022 #JaiShriRam pic.twitter.com/7fN5eWHpqZ