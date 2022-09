ब्रिटेन: होम मिनिस्टर सुएला ब्रेवरमैन की हिंदू-मुस्लिम नेताओं से मुलाकात, बोली-लिसेस्टर के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

ब्रिटेन के लिसेस्टर में हुई हिंदू-मुस्लिम हिंसा पर अब गृहमंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने सख्त संदेश दिया है. उन्होंने यहां स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ स्थानीय हिंदू और मुस्लिम समुदाय के नेताओं से मुलाकात की. उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि लिसेस्टर के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कानून का सामना करना होगा.

उन्होंने गुरुवार को ईस्टर्न इंग्लैंड सिटी का दौरा किया. भारतीय मूल से आने वाली सुएला ब्रेवरमैन ने लिसेस्टरशायर पुलिस चीफ से मुलाकात की. साथ ही स्थानीय मंदिर और मस्जिद के नेताओं से भी मुलाकात की. उन्होंने कहा कि इस कानून व्यवस्था के साथ गंभीर खिलवाड़ करने वाली इस घटना में अब तक 47 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

सुएला ब्रेवरमैन ने बाद में ट्वीट कर इस मुलाकात की जानकारी दी. उन्होंने कहा, ''मैंने लिसेस्टरशायर पुलिस अधिकारियों के साथ मुलाकात की. साथ ही लिसेस्टरशायर के टेम्पररी चीफ कॉन्सटेबल और स्थानीय धार्मिक नेताओं से मुलाकत की. स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा की और लिसेस्टर में सुरक्षा और सौहार्द को वापस लाने के लिए बातचीत की.''

Today I met with @LeicsPolice officers, @DCCLeicsPolice and local community leaders to discuss action being taken to protect local residents and restore safety and harmony in Leicester.



