scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सिडनी में दहशत के बीच दिलेरी... फायरिंग कर रहे आरोपी को शख्स ने दबोचा, गन छीनकर शूटर पर ही तान दी, VIDEO

यह कार्यक्रम यहूदी संगठन चाबाद (Chabad) द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें करीब 2,000 लोग मोमबत्तियां जलाने और धार्मिक अनुष्ठान के लिए जुटे थे. फिलहाल पुलिस हमले के पीछे के मकसद की जांच कर रही है. यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह हमला आतंकवादी था या किसी अन्य कारण से किया गया.

Advertisement
X
सिडनी में ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच दिलेरी का वीडियो सामने आया है (Photo- Screengrabs/X)
सिडनी में ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच दिलेरी का वीडियो सामने आया है (Photo- Screengrabs/X)

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में स्थित प्रसिद्ध बोंडी बीच रविवार को उस वक्त गोलियों की आवाज से थर्रा उठा, जब यहूदी समुदाय के लोग हनुक्का (चानुक्का) पर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल थे. समुद्र तट पर हजारों लोगों की मौजूदगी के बीच अचानक हुई ताबड़तोड़ फायरिंग ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया. 

शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सामूहिक गोलीबारी में अब तक कम से कम 10 लोगों की मौत की पुष्टि की जा रही है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. पुलिस ने दो शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है.

हनुक्का कार्यक्रम के दौरान हुई गोलीबारी से जुड़ा एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने पूरे घटनाक्रम की भयावह तस्वीर साफ कर दी है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और शुरुआती पुलिस कार्रवाई से पहले के कुछ अहम पल इसमें कैद बताए जा रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Sydney Firing
सिडनी में यहूदी त्योहार के दौरान बोंडी बीच पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 10 की मौत की खबर 
Joe Root,Matthew Hayden
तो मैदान में न्यूड दौड़ते हेडन, रूट के शतक ने बचाया... इस IPL टीम ने तो मौज ले ली  
Shreyas Iyer
Shreyas Iyer को लेकर BCCI ने बड़ा अपडेट दिया है! 
Rohit Sharma
Rohit Sharma का नाम इतिहास के पन्नों में हुआ दर्ज! 
Shreyas Iyer
Shreyas Iyer ICU से आए बाहर, लेकिन अस्पताल से नहीं मिली छुट्टी 

युवक ने दिखाई जांबाजी, वीडियो में मंजर कैद

वीडियो में देखा जा सकता है कि ब्लैक टी-शर्ट में एक शूटर हाथ में बंदूक लिए कुछ वाहनों के पास खड़े होकर खुलेआम गोलीबारी कर रहा है. उसके आसपास भगदड़ का माहौल है, लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं. अगले ही पल वीडियो में दिखता है कि सफेद टी-शर्ट पहने एक व्यक्ति अचानक शूटर की ओर बढ़ता है. 

Advertisement

जैसे ही शूटर का ध्यान भटकता है, वह पीछे से उस पर झपट पड़ता है और उसे काबू में करने की कोशिश करता है. कुछ सेकंड तक दोनों के बीच हाथापाई होती है और वह शख्स शूटर से गन छीन लेता है. इसके बाद वह गन को शूटर पर तान देता है. मजबूरन शूटर पीछे हटने को मजबूर होता है. हालांकि तभी शूटर का दूसरा साथी दूसरी ओर से फायरिंग करता है.

कार्यक्रम में करीब 2 हजार लोग थे शामिल

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, यह कार्यक्रम यहूदी संगठन चाबाद (Chabad) द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें करीब 2,000 लोग मोमबत्तियां जलाने और धार्मिक अनुष्ठान के लिए जुटे थे. शाम करीब 6:45 बजे (स्थानीय समय) अचानक दो हथियारबंद हमलावरों ने भीड़ पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. गोलियों की आवाज सुनते ही समुद्र तट पर अफरा-तफरी मच गई और सैकड़ों लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए.

ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने दुख व्यक्त किया

घटना पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने गहरा दुख जताते हुए कहा कि बोंडी बीच के दृश्य बेहद चौंकाने वाले और पीड़ादायक हैं. उन्होंने बताया कि वह ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस कमिश्नर और न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर के संपर्क में हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राथमिकता घायलों की जान बचाने और स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित करने की है.

Advertisement

नाफ्ताली बेनेट ने घटना की निंदा की

इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट और इजरायल के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है. उन्होंने इसे यहूदी समुदाय पर हमला बताते हुए ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती यहूदी-विरोधी घटनाओं पर चिंता जताई और यहूदी समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की.

फिलहाल पुलिस हमले के पीछे के मकसद की जांच कर रही है. यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह हमला आतंकवादी था या किसी अन्य कारण से किया गया. प्रशासन का कहना है कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, मौतों और घायलों की आधिकारिक संख्या तथा हमलावरों से जुड़ी जानकारी साझा की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement