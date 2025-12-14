सिडनी में दहशत के बीच दिलेरी... फायरिंग कर रहे आरोपी को शख्स ने दबोचा, गन छीनकर शूटर पर ही तान दी, VIDEO

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में स्थित प्रसिद्ध बोंडी बीच रविवार को उस वक्त गोलियों की आवाज से थर्रा उठा, जब यहूदी समुदाय के लोग हनुक्का (चानुक्का) पर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल थे. समुद्र तट पर हजारों लोगों की मौजूदगी के बीच अचानक हुई ताबड़तोड़ फायरिंग ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया.
शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सामूहिक गोलीबारी में अब तक कम से कम 10 लोगों की मौत की पुष्टि की जा रही है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. पुलिस ने दो शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है.
हनुक्का कार्यक्रम के दौरान हुई गोलीबारी से जुड़ा एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने पूरे घटनाक्रम की भयावह तस्वीर साफ कर दी है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और शुरुआती पुलिस कार्रवाई से पहले के कुछ अहम पल इसमें कैद बताए जा रहे हैं.
युवक ने दिखाई जांबाजी, वीडियो में मंजर कैद
वीडियो में देखा जा सकता है कि ब्लैक टी-शर्ट में एक शूटर हाथ में बंदूक लिए कुछ वाहनों के पास खड़े होकर खुलेआम गोलीबारी कर रहा है. उसके आसपास भगदड़ का माहौल है, लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं. अगले ही पल वीडियो में दिखता है कि सफेद टी-शर्ट पहने एक व्यक्ति अचानक शूटर की ओर बढ़ता है.
जैसे ही शूटर का ध्यान भटकता है, वह पीछे से उस पर झपट पड़ता है और उसे काबू में करने की कोशिश करता है. कुछ सेकंड तक दोनों के बीच हाथापाई होती है और वह शख्स शूटर से गन छीन लेता है. इसके बाद वह गन को शूटर पर तान देता है. मजबूरन शूटर पीछे हटने को मजबूर होता है. हालांकि तभी शूटर का दूसरा साथी दूसरी ओर से फायरिंग करता है.
कार्यक्रम में करीब 2 हजार लोग थे शामिल
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, यह कार्यक्रम यहूदी संगठन चाबाद (Chabad) द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें करीब 2,000 लोग मोमबत्तियां जलाने और धार्मिक अनुष्ठान के लिए जुटे थे. शाम करीब 6:45 बजे (स्थानीय समय) अचानक दो हथियारबंद हमलावरों ने भीड़ पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. गोलियों की आवाज सुनते ही समुद्र तट पर अफरा-तफरी मच गई और सैकड़ों लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए.
ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने दुख व्यक्त किया
घटना पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने गहरा दुख जताते हुए कहा कि बोंडी बीच के दृश्य बेहद चौंकाने वाले और पीड़ादायक हैं. उन्होंने बताया कि वह ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस कमिश्नर और न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर के संपर्क में हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राथमिकता घायलों की जान बचाने और स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित करने की है.
नाफ्ताली बेनेट ने घटना की निंदा की
इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट और इजरायल के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है. उन्होंने इसे यहूदी समुदाय पर हमला बताते हुए ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती यहूदी-विरोधी घटनाओं पर चिंता जताई और यहूदी समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की.
फिलहाल पुलिस हमले के पीछे के मकसद की जांच कर रही है. यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह हमला आतंकवादी था या किसी अन्य कारण से किया गया. प्रशासन का कहना है कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, मौतों और घायलों की आधिकारिक संख्या तथा हमलावरों से जुड़ी जानकारी साझा की जाएगी.