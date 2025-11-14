scorecardresearch
 

BBC ने एडिटेड स्पीच चलाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांगी, मुआवजे की मांग ठुकराई

बीबीसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एडिटेड स्पीच चलाने के लिए उनसे माफी मांगी है, लेकिन उन्हें मुआवजा देने से इनकार किया है. बीबीसी के चेयरमैन सीमर शाह ने व्हाइट हाउस को पत्र लिखकर इस गलती के लिए ट्रंप से माफी मांगी.

बीबीसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनके 2021 के एक भाषण को एडिट करके चलाने के लिए माफी मांगी है. (Photo: ITG/@GFX)
बीबीसी ने अपने इंवेस्टिगेटिव प्रोग्राम 'Panorama' में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एडिटेड स्पीच चलाने के लिए उनसे माफी मांग ली है. हालांकि, ब्रिटिश न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहते हुए ट्रंप की मुआवजे की मांग को खारिज कर दिया कि इस मामले में मानहानि का कोई आधार नहीं है. बीबीसी के चेयरमैन समीर शाह ने व्हाइट हाउस को पत्र लिखकर कहा कि वह और ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (BBC) इस दुर्भाग्यपूर्ण गलती के लिए क्षमा चाहते हैं. 

बीबीसी ने अपने माफीनामे में कहा, 'हम मानते हैं कि एडिटेड स्पीच लोगों के बीच अनजाने में यह धारणा पैदा कर गया कि वे पूरा भाषण देख और सुन रहे थे, जबकि यह स्पीच के अलग-अलग हिस्सों को जोड़कर तैयार किया गया था. इससे यह लगा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यूएस कैपिटल हिल पर धावा बोलने के लिए अपने समर्थकों को उकसाया था.' बीबीसी ने कहा कि वह इस डॉक्यूमेंट्री को किसी भी प्लेटफॉर्म पर दोबारा प्रसारित नहीं करेगा. ब्रिटेन के इस पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने आगे कहा, 'हालांकि बीबीसी वीडियो क्लिप के एडिटिंग के तरीके पर गहरा अफसोस जताता है, लेकिन हम दृढ़ता से असहमत हैं कि इसमें मानहानि के दावे का कोई आधार है.'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जनवरी, 2021 के यूएस कैपिटल हिल दंगे से कुछ घंटे पहले दिए गए अपने भाषण के साथ छेड़छाड़ करके प्रसारित करने के मामले में 9 नवंबर को बीबीसी को पत्र लिखकर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी थी. उन्होंने न्यूज ऑर्गेनाइजेशन से माफी मांगने, अपनी डॉक्यूमेंट्री को सभी प्लेटफॉर्म्स से वापस लेने और मुआवजे की मांग की थी. ट्रंप की कानूनी टीम के प्रवक्ता ने कहा कि बीबीसी को राष्ट्रपति के पत्र का जवाब देने के लिए 14 नवंबर की समय सीमा दी गई है. 

बता दें कि इस मामले में बीबीसी की विश्वसनियता पर सावल उठे हैं और उसकी साख को गहरा धक्का लगा है. बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और न्यूज सीईओ डेबोरा टर्नस ने कुछ दिन पहले इस मामले में जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. बीबीसी ने ट्रंप की एडिटेड स्पीच चलाने को 'बड़ी गलती' माना था और अपनी सफाई में कहा था कि उसका अपने दर्शकों को गुमराह करने का कोई इरादा नहीं था. बीबीसी ने इस मामले में अपने सभी प्लेटफॉर्म्स पर सार्वजनिक माफी भी मांगी थी.

