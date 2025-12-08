'पुतिन का शरीर प्लास्टिक सर्जरी...', पूर्व सीरियाई प्रेसिडेंट असद ने उड़ाया रूसी राष्ट्रपति का मजाक; Video

सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मजाक उड़ाते दिख रहे हैं. लीक वीडियो की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि असद सत्ता से बेदखल होने के बाद रूस की राजधानी मॉस्को में शरण लिए हुए हैं. वीडियो में असद अपनी तत्कालीन सलाहकार लूना अल-शिब्ल के साथ मिलकर पुतिन का मजाक उड़ा रहे हैं.

शनिवार से ही सऊदी अरब के टीवी चैनल 'अल अरेबिया' असद और उनकी सलाहकार की निजी बातचीत का वीडियो प्रसारित कर रहा है जिसमें अल-असद को अल-शिब्ल के साथ सीरिया के कई लोगों और घटनाओं का मजाक उड़ाते हुए सुना जा सकता है.

वीडियो की तारीख के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है. अल-असद की सरकार को पिछले साल सीरियाई विपक्षी बलों ने गिरा दिया था, जिसके बाद से वो रूस में शरण लिए हुए हैं. रूस ने सीरियाई गृहयुद्ध के दौरान असद का समर्थन किया था. माना जाता है कि असद फिलहाल मॉस्को में रह रहे हैं.

लीक हुए वीडियो क्लिप में अल-शिब्ल पुतिन की सेहत और रूप-रंग पर तंज कसते हुए कहती हैं, 'क्या आपने देखा कि पुतिन का शरीर कितना सूजा हुआ लग रहा है?'

Newly leaked footage obtained by Al Arabiya shows former Syrian president Bashar al-Assad and a former advisor mocking the appearance of Russian President Vladimir Putin, with al-Assad remarking: “It’s all surgeries.”



Read more: https://t.co/hVVzxPG4Uo pic.twitter.com/Qr123Q71rt — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 7, 2025

जवाब में अल-असद मजाक में कहते हैं, 'यह सब सर्जरी (प्लास्टिक सर्जरी, बोटोक्स) है.' अल-शिब्ल आगे कहती हैं, 'हां, पुतिन का पूरा शरीर प्लास्टिक सर्जरी से अटा पड़ा है. वो 65 साल के हैं… उस क्लिप ने उनकी असलियत सामने ला दी.'

सीरियाई सैनिकों को लेकर लीक वीडियो में क्या बोलीं असद की पूर्व सलाहकार

अल-शिब्ल जुलाई 2024 में एक कार दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गई थी जिसके बाद उनकी मौत हो गई.

रिकॉर्डिंग के एक अन्य हिस्से में, अल-शिब्ल सीरियाई सेना के सैनिकों की आलोचना करते हुए कहती हैं, 'वे मेरी ओर देखें तो… मैं उनके साथ प्यार से पेश आती हूं लेकिन मुझे उनसे घृणा भी होती है.'

स्रोतों ने अल अरेबिया को बताया कि जब यह रिकॉर्डिंग की गई, तब अमजद इस्सा, जो अल-शिब्ल के सहायक थे, अल-असद के साथ कार में मौजूद थे.

