scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'हमारे देश में अशांति फैली तो...', बांग्लादेशी नेता ने दी नॉर्थ-ईस्ट को भारत से अलग करने की धमकी

बांग्लादेश की नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के दक्षिणी मुख्य आयोजक हसनत अब्दुल्ला ने ढाका में आयोजित रैली में भारत को लेकर भड़काऊ बयानबाजी की है. उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश को अस्थिर किया गया तो इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा और भारत के उत्तर-पूर्वी 'सेवन सिस्टर्स' को अलग कर दिया जाएगा.

Advertisement
X
एनसीपी नेता ने भारत के '7-सिस्टर्स' को लेकर भड़काऊ बयान दिया है. (Photo- Screengrab)
एनसीपी नेता ने भारत के '7-सिस्टर्स' को लेकर भड़काऊ बयान दिया है. (Photo- Screengrab)

बांग्लादेश की नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के एक नेता हसनत अब्दुल्ला के बयान ने भारत-बांग्लादेश संबंधों को लेकर नई बहस छेड़ दी है. बीते दिन उन्होंने ढाका के केंद्रीय शहीद मीनार में इंकलाब मंच द्वारा आयोजित सर्वदलीय विरोध रैली को संबोधित किया. उन्होंने दावा किया कि अगर बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश की गई, तो इसके गंभीर क्षेत्रीय परिणाम होंगे.

हसनत अब्दुल्ला ने भारत को सीधे धमकी देते हुए कहा कि अगर बांग्लादेश की संप्रभुता, मतदान अधिकार और मानवाधिकारों का सम्मान न करने वाली ताकतों को शरण दी गई, तो बांग्लादेश भी जवाब देगा. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अस्थिरता की आग सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल सकती है.

यह भी पढ़ें: ‘हमने कभी अपनी जमीन का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया’, बांग्लादेश के आरोपों पर भारत का दो टूक जवाब

सम्बंधित ख़बरें

1971 WAR SURRENDER
1971 का भारत-पाक युद्ध हम जीते, फिर हुए शिमला समझौते से क्‍या मिला? 
Bangladesh summons Indian ambassador demands blockade of Sheikh Hasina media access
बांग्लादेश ने शेख हसीना के बयानों पर भारतीय राजदूत को तलब किया 
MEA rejects bangladesh allegations
‘कभी अपनी जमीन का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया’, बांग्लादेश को भारत का दो टूक जवाब 
इंक़िलाब मंचो के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी को दिनदहाड़े गोली मारी गई (Photo: TheDailyStar)
शेख हसीना के कट्टर विरोधी शरीफ उस्मान हादी पर दिनदहाड़े अटैक, हमलावरों ने सिर में मारी गोली 
बांग्लादेश की रीना अमरोहा में रह रही थी. (Photo: Screengrab)
सऊदी में लव मैरिज, नेपाल से एंट्री… बांग्लादेश की रीना और अमरोहा के राशिद की क्या है कहानी 

एनसीपी नेता ने आरोप लगाया कि देश में अराजकता फैलाने, चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने और चुनाव उम्मीदवार उस्मान हादी पर हमले से जुड़े लोगों को भारत का समर्थन प्राप्त है. उन्होंने यह भी दावा किया कि भारतीय एजेंसियां सीमा पर बांग्लादेशी नागरिकों की हत्याओं में शामिल रही हैं.

भारत की भूमिका की आलोचना करते हुए हसनत ने कहा कि आजादी के 54 साल बाद भी बांग्लादेश को "गिद्धों" जैसी ताकतों से जूझना पड़ रहा है, जो देश पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भारत बांग्लादेश को कमजोर कर एक संघर्षग्रस्त देश में बदलना चाहता है.

Advertisement

हसनत अब्दुल्ला ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके सहयोगियों पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि शेख हसीना समर्थक पैसे, हथियार और प्रशिक्षण के जरिए बांग्लादेश के खिलाफ लोगों को उकसा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज, 25 दिसंबर को ढाका पहुंचेंगे खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान

इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग की तीखी आलोचना करते हुए उसे "स्पाइनलेस" करार दिया. उस्मान हादी पर हुए जानलेवा हमले को 'अलग-थलग घटना' बताए जाने पर उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त की संवेदनहीनता पर सवाल उठाए.

हसनत ने कहा कि चुनाव आयुक्त बनने के लिए योग्य लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन "हादी, जो इस दुनिया से चले गए, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता." उनके इस बयान के बाद बांग्लादेश की राजनीति में तनाव और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL Auction 2026
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement