सिडनी में यहूदी त्योहार के दौरान बोंडी बीच पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 10 की मौत की खबर... 2000 लोग थे मौजूद

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में स्थित बोंडी बीच रविवार शाम उस समय दहशत में डूब गया, जब समुद्र तट पर अचानक कई राउंड गोलियां चलने की खबर सामने आई. रिपोर्ट के मुताबिक, इस सामूहिक गोलीबारी में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और सैकड़ों लोग जान बचाने के लिए समुद्र तट से भागते नजर आए. यह घटना यहूदी त्योहार हनुक्का (चानुक्का) के मौके पर हुई, जहां कमोबेश 2000 लोग मौजूद थे.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, न्यू साउथ वेल्स एंबुलेंस सेवा को शाम करीब स्थानीय समयानुसार 6:45 बजे बोंडी बीच पर कई लोगों को गोली लगने की जानकारी मिली. एंबुलेंस अधिकारियों ने बताया कि कई घायलों का इलाज मौके पर ही किया गया, जिसके बाद उन्हें पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया. न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी राज्य एंबुलेंस अधिकारियों के हवाले से घायलों की पुष्टि की है.

न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने इस घटना पर कहा कि जानकारी सामने आना बाकी है. पुलिस के अनुसार, बोंडी बीच से दो लोगों को हिरासत में लिया गया है और फिलहाल पूरे इलाके में सघन सुरक्षा अभियान जारी है. पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे बोंडी बीच और आसपास के इलाकों से दूर रहें. जो लोग मौके पर मौजूद हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को कहा गया है.

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बोंडी बीच पर एक के बाद एक कई गोलियों की आवाज सुनी गई. सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने बताया कि कैम्पबेल परेड के आसपास पुलिस की कई गाड़ियां पहुंचीं और कुछ लोग जमीन पर पड़े हुए नजर आए. वहीं, अन्य रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय निवासियों ने गोलियों की आवाज सुनने और सैकड़ों लोगों को समुद्र तट से भागते हुए देखने की बात कही.

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के कार्यालय ने भी घटना को लेकर प्रतिक्रिया दी है. प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार बोंडी बीच में सक्रिय सुरक्षा स्थिति से अवगत है और न्यू साउथ वेल्स पुलिस द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है. फिलहाल पुलिस ऑपरेशन जारी है और अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि फायरिंग के पीछे क्या कारण था.

