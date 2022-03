Russia-Ukraine War: रूस के हमले के बीच यूक्रेनी सैनिकों ने यूनिफॉर्म में ही रचाई शादी

यूक्रेन और रूस के युद्ध के 11वें दिन संघर्षपूर्ण स्थितियों में तो कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन एक अच्छी खबर ज़रूर आई है. यूक्रेन की रक्षा बल की 112 ब्रिगेड के दो सैनिकों ने शादी कर ली है.

लेसिया और वेलेरी दोनों ने यूक्रेन की 112 ब्रिगेड के फाइटर्स हैं, जो युद्ध के दौरान शादी के बंधन में बंध गए. सैना के पादरी ने उनकी शादी करवाई.

Today, in the field conditions of #UkraineRussiaWar, two fighters of the 112 brigade of the territorial defense, Lesya and Valeriy got married. The military chaplain married them. pic.twitter.com/5g7MNDQ5zZ