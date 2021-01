मास्क पहन कर जो बाइडेन और जिल बाइडेन ने White House में ली एंट्री

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के साथ राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास White House में एंट्री की. इस दौरान सेना के बैंड ने दोनों के लिए स्वागत धुन बजाई.

मास्क पहनकर पहुंचे बाइडेन दंपत्ति

जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने White House में मास्क पहनकर प्रवेश किया. इस दौरान जो बाइडन काले रंग के ओवरकोट में नजर आए, जबकि फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ओशियन ब्लू कलर के ड्रेस में दिखीं. दोनों ने मैचिंग मैप पहने हुए थे.

#WATCH I Washington D.C: United States President Joe Biden and First Lady Jill Biden arrive at the White House. pic.twitter.com/5YxA0Wvqzt

मास्क पहनने को बताया देशभक्ति

अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा गया है कि जो बाइडेन ने मास्क पहनना अनिवार्य बनाने के लिए एक एक्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं. उन्होंने मास्क पहनने को देशभक्ति बताया और अमेरिका वासियों से मास्क पहनने की अपील की.

Wearing masks isn't a partisan issue — it's a patriotic act that can save countless lives. That's why I signed an executive order today issuing a mask mandate on federal property. It's time to mask up, America.