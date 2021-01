फैक्ट चेक: जो बाइडेन ने किसान आंदोलन के समर्थन में नहीं दिया ये बयान

क्या अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कोई बयान दिया है? सोशल मीडिया पर कुछ लोग तो ऐसा ही दावा कर रहे हैं.

20 जनवरी को जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली. इस बीच उनका एक ऐसा बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर भारत में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया है. इस बयान को ‘डीडी न्यूज’के लोगो वाली बाइडेन की एक फोटो के साथ कोलाज बनाकर शेयर किया जा रहा है.

ये बयान है, “दिल्ली बॉर्डर पर किसान ठंड और बारिश में पचास दिन से बैठे हुए हैं उनका शांति पूर्ण समाधान हो और जल्द से जल्द मोदी सरकार किसान की मांग पूरी करे और उन्हें अपने घर संम्मानपूर्वक वापस भेज दे. - जो बायडेन अमेरिका राष्ट्रपती.”

एक फेसबुक यूजर ने बाइडेन के बयान वाला कोलाज शेयर करते हुए लिखा, “धन्यवाद जो बाइडेन, आभार किसानो के समर्थन के लिए!”

इस पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

इंडिया टुडे के एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पाया कि सोशल मीडिया पर वायरल किसान आंदोलन संबंधी बाइडेन का बयान मनगढ़ंत है. बाइडेन ने अब तक भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर कोई बयान नहीं दिया है.

फेसबुक पर ये बयान काफी वायरल हो रहा है. खबर लिखे जाने तक ऐसे ही एक पोस्ट को तकरीबन डेढ़ हजार लोग शेयर कर चुके थे.

बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि बाइडेन ने सचमुच भारत के किसानों से हमदर्दी जताते हुए ऐसा कहा है. एक यूजर ने इस बारे में लिखा, “मित्रों जो बाइडेन और ट्रम्प में कितना अंतर है”.

अफवाह है ये बयान

हमें जो बाइडेन का ऐसा कोई बयान नहीं मिला जिसमें उन्होंने भारत के किसान आंदोलन का समर्थन किया हो. अगर उन्होंने सचमुच ऐसी कोई बात कही होती तो इस बारे में अंतरराष्ट्रीय मीडिया में हर जगह खबरें छप चुकी होतीं.

हमें अक्टूबर 2020 को किया गया जो बाइडेन का एक ऐसा ट्वीट मिला जिसमें उन्होंने ट्रंप के कथित तौर पर भारत को गंदा देश कहने की आलोचना की थी. साथ ही ये भी वादा किया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो पड़ोसी देशों को सम्मान देना उनकी विदेश नीति की पहली प्राथमिकता होगी.

President Trump called India "filthy."



It's not how you talk about friends—and it's not how you solve global challenges like climate change.@KamalaHarris and I deeply value our partnership—and will put respect back at the center of our foreign policy. https://t.co/TKcyZiNwY6