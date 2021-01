अमेरिका में हलचल के बीच जो बाइडेन ने किया इकोनॉमिक फ्रंट पर नई टीम का ऐलान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार बयान दे दिया है कि वो 20 जनवरी को सत्ता के सही तरीके से हस्तांतरण के लिए तैयार हैं. ऐसे में अब नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी नई टीम बनाने पर फोकस कर लिया है. उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की ओर से शुक्रवार को बाइडेन कैबिनेट के चार नए सदस्यों का ऐलान किया गया, जिसमें कई अहम पदों पर लोग शामिल हैं.



कमला हैरिस ने ट्वीट कर जानकारी दी कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लघु उद्योग, लेबर और आर्थिक फ्रंट को मजबूत करने के लिए इन नए सदस्यों का ऐलान किया है.



जो बाइडेन की ओर से सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स के लिए जीना रायमोंडे, सेक्रेटरी ऑफ लेबर के लिए मार्टी वाल्श, लघु उद्योग प्रशासन के लिए इज़ाबेल गज़मैन और डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स के लिए डोन ग्रेव्स के नाम का ऐलान किया गया है.

These public servants will expand workers' rights, provide access to capital for small business owners, and invest in American innovation.



I look forward to working alongside them to build an economy that’s not only stronger but fairer for working people.https://t.co/u6tudjzhZw