ग्रीन कार्ड को लेकर अमेरिका करने जा रहा है बड़ा बदलाव, जानें भारत पर क्या होगा असर

प्रवासियों के स्थायी निवास के लिए जरूरी ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया में अमेरिका जल्द ही बड़ा बदलाव करने जा रहा है. इस बदलाव के लिए अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव में इसी सप्ताह 'रोजगार के लिए ग्रीन कार्ड तक सबकी पहुंच अधिनियम 2022 ( Equal Access to Green Cards for Legal Employment (EAGLE) Act of 2022)' पर वोटिंग होगी.

फिलहाल अमेरिका में रहने के लिए जरूरी ग्रीन कार्ड पर प्रत्येक देश के लिए कोटा लगा हुआ है. ग्रीन कार्ड कैप (कोटा) से भारतीय प्रवासियों को स्थायी निवासी बनने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इस बिल (EAGLE) के पारित होते ही प्रति देश ग्रीन कार्ड कैप समाप्त हो जाएगा. जिससे हजारों भारतीय-अमेरिकी प्रवासियों को लाभ होगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस ने भी इस बिल को पारित करने के लिए कांग्रेस (संसद) का समर्थन किया है. व्हाइट हाउस ने कहा है कि इस विधेयक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान को भी शामिल किया गया है. इस बदलाव के बाद दो साल से इंतजार कर रहे लोगों को भी ग्रीन कार्ड आवेदन करने की अनुमित दी जाएगी.

अमेरिकी कंपनियों को सहूलियत देना मकसद

इस बिल के पास होने के बाद अमेरिकी कंपनियां जन्मस्थान के बजाय योग्यता के आधार पर लोगों को नौकरी पर रख सकती हैं. व्हाइट हाउस ने बयान जारी करते हुए कहा है कि सरकार प्रवासी वीजा प्रणाली में सुधार और वीजा बैकलॉग को कम करने के लिए तत्पर है. इसलिए सरकार HR 3648, कानूनी रोजगार अधिनियम 2022 के तहत ग्रीन कार्ड तक सभी लोगों की पहुंच का समर्थन करती है और अमेरिकी कंपनियों को जन्मस्थान के बजाय योग्यता के आधार पर लोगों को काम पर रखने की अनुमति देता है.

इस बदलाव को पूरी तरह से लागू करने में नौ साल का समय लगाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी देश को वीजा प्राप्त करने से वंचित नहीं किया गया. वहीं ग्रीन कार्ड कैप को भी चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा.

इस अवधि में तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए नर्सों और फिजिकल थेरेपिस्ट समेत सभी स्वास्थ्य सेवाओं में लगे अप्रवासियों और उनके परिवार के सदस्यों को इस सिस्टम से अलग रखा जाएगा.

यह कानून लाइफ चेंजिग होगाः नील मखीजा

इंडियन अमेरिकन इंपैक्ट के कार्यकारी निदेशक नील मखीजा ने कहा कि यह बिल कानूनी अधर में फंस ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे सैकड़ों प्रवासियों के लिए जीवन बदलने वाला होगा. उन्होंने कहा कि ग्रीन कार्ड पर प्रति देश कैप एक भेदभावपूर्ण सिस्टम का हिस्सा है. इस कैप की मदद से एशियाई प्रवासियों को पूरी तरह से बाहर रखने की कोशिश थी.

उन्होंने कहा कि प्रवासियों को लेकर कोटा दशकों पहले लागू किया गया था जो हमारे देश के मूल्यों के अनुरूप नहीं है. अब समय आ गया है कि अमेरिकी संसद तमाम प्रवासियों के हक में उचित और न्यायसंगत निर्णय लें.

अमेरिका के विकास में प्रवासियों का अहम योगदानः व्हाइट हाउस

व्हाइट हाउस ने कहा है कि प्रवासियों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में कई पीढ़ियों से योगदान दिया है. प्रवासियों की मदद से नवाचार और उद्यमिता क्षेत्र में काफी मजबूत हुआ है.

इस बिल के अलावा सरकार ने संसद से अमेरिकी नागरिकता अधिनियम पारित करने का भी आग्रह किया है. यह अधिनियम प्रवासियों के लिए अमेरिका में वैध रास्ते से आने के विकल्पों में सुधार करेगा.

क्या है ग्रीन कार्ड

ग्रीन कार्ड अमेरिका में रहने वाले प्रवासियों को जारी किया गया एक दस्तावेज है. यह दस्तावेज प्रवासी को अमेरिका में स्थायी रूप से निवास करने का विशेषाधिकार देता है. ग्रीन कार्ड को अधिकारिक तौर पर एक स्थायी निवास प्रमाण पत्र के रूप में जाना जाता है.