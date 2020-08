अमेरिकी चुनाव: कन्वेंशन में ट्रंप के संबोधन के बाद ट्विटर पर भिड़े रिपब्लिकन-डेमोक्रेट्स

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार-प्रसार अपने चरम पर है. शुक्रवार सुबह (भारतीय समयानुसार) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन के कन्वेंशन को संबोधित किया और चुनाव का बिगुल फूंक दिया. इस बीच ट्विटर पर रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट्स के नेता आमने-सामने हैं. डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस और बर्नी सैंडर्स ट्विटर पर वार-पलटवार में उलझ गए हैं.



अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा कि अमेरिका में जो भी सबसे खतरनाक शहर हैं, वो सभी डेमोक्रेट्स के द्वारा चलाए जाते हैं. और ये दशकों से हो रहा है. उन्होंने लिखा कि डेमोक्रेट्स की ओर से अपने कन्वेंशन में हिंसा फैलाने वाले लोगों का जिक्र भी नहीं किया गया. अगर हमें मौका मिलता है तो हम डेमोक्रेट्स द्वारा चलाए जा रहे शहरों में शांति स्थापित करेंगे.



डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए डेमोक्रेट्स की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने ट्वीट किया कि आपको लगता है कि क्लासरूम, मीटिंग रूम, बोर्ड रूम में सिर्फ आप ही आप हैं, लेकिन हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जब आप अंदर घुसेंगे तो सिर्फ आप नहीं हैं, हम सभी वहां पर मौजूद हैं.



उनके अलावा डेमोक्रेट्स के ही सीनेटर बर्नी सेंडर्स ने भी डोनाल्ड ट्रंप को निशाने पर लिया. उन्होंने लिखा कि ऐसे वक्त में जब कैलिफॉर्निया में आग लगी है, लौरा तूफान तबाही मचा रहा है ऐसे में ट्रंप कब इस क्लाइमेट चेंज के आरोपों को चीन के ऊपर मढ़ने की शुरुआत करेंगे?



साथ ही डेमोक्रेट्स की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में जो भी हिंसा हुई है, उसे कभी भी भूलना मत. ये उनकी अगुवाई में हुई है और उनके राष्ट्रपति रहते हुई है. साथ ही जो बिडेन ने वादा किया कि जब वो सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज के मसले पर पेरिस समझौते में वापसी का ऐलान करेंगे.

Remember: every example of violence Donald Trump decries has happened on his watch. Under his leadership. During his presidency.