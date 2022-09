'This is not India...' कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के शख्स के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार, मुंह पर थूका

अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक भारतीय-अमेरिकी नागरिक के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार की घटना सामने आई है. यहां तेजिंदर नाम के एक शख्स ने उसे घृणित और धार्मिक गालियां दी हैं, साथ ही उसके मुंह पर थूका भी है. बता दें कि इससे पहले टेक्सास में एक महिला ने भारतीय मूल की चार महिलाओं के खिलाफ नस्लीय हमला किया था और रिवाल्वर भी तानी थी.

सांकेतिक फोटो