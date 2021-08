‘बाइडेन, तुम जिम्मेदार हो’, व्हाइट हाउस के बाहर अफगानी लोगों का अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन

पूरे अफगानिस्तान (Afghanistan) पर देखते ही देखते तालिबान (Taliban) का कब्जा हो गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जब ऐलान किया था कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़ देगी, उसी के बाद से तालिबान का वर्चस्व बढ़ गया था और अब पूरा अफगानिस्तान उसके कब्जे में है.

एक तरफ जहां अफगानिस्तान में हालात खराब हैं, तो वहीं अमेरिका के वाशिंगटन में रहने वाले अफगानी लोगों ने व्हाइट हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया.



व्हाइट हाउस के बाहर सोमवार को अफगानी नागरिक जुटे और बाइडेन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. लोगों ने नारे लगाए कि अफगानिस्तान की स्थिति के लिए बाइडेन जिम्मेदार हैं. प्रदर्शनकारियों ने यहां कहा कि 20 साल के बाद हम एक बार फिर 2000 वाली स्थिति में आ गए हैं.

After 20 years, we are back in the 2000s. We want peace... If the Taliban takes over, there will be thousands of other Osama Bin Ladens, thousands of Mullah Omars... & they will unite with Pakistan, and go all over Central Asia: Hamdarf Gafoori, former Afghan journalist pic.twitter.com/QHE9oNHsc5