अफगानिस्तान: कोई मेला या बस अड्डा नहीं, ये हैं काबुल एयरपोर्ट के हालात

अफगानिस्तान (Afghanistan) में लगातार बदतर होते हालात के बीच हजारों की संख्या में लोग अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ने से लिए आतुर हैं. सोमवार सुबह काबुल (Kabul) के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो हैरान करती हैं. यहां हजारों की संख्या में लोग फ्लाइट पकड़ने के लिए तैयार हैं, एयरपोर्ट में घुसने के लिए जगह नहीं है और पूरी तरह से भगदड़ का माहौल है.

अफगानिस्तान के कई स्थानीय पत्रकारों द्वारा काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरों/वीडियो को ट्वीट किया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में लोग अपने बैग लिए घूम रहे हैं और सिर्फ किसी एक फ्लाइट में सीट मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं.



हालात यहां तक हो गए हैं कि हजारों की भीड़ एयरपोर्ट के रनवे तक आ पहुंची है, जो देश छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है. फ्लाइट में बैठने के लिए भी लोगों में धक्का-मुक्की हो रही है और हर कोई किसी भी रास्ते से सिर्फ फ्लाइट में घुसना चाहता है.



हालात कुछ इस कदर हैं कि मानों किसी भीड़ वाले बस अड्डे पर लोग बस में घुसने के लिए संघर्ष करते हुए नज़र आते हैं. बता दें कि काबुल पर अब तालिबान का कब्जा है, सोमवार सुबह ही एयरपोर्ट के पास गोलीबारी हुई थी जिसके बाद लोगों में और भी दहशत का माहौल हो गया है.



Another day begins in Kabul, a sea of people rushing into the Kabul airport terminal. #AFG pic.twitter.com/UekpGJ2MWd