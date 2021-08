काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना, अफगानिस्तान में भगदड़, जानें 10 बड़े ताजा अपडेट

अफगानिस्तान पर इस वक्त पूरी तरह से तालिबान का कब्ज़ा है. तालिबानी लड़ाकों ने पिछले कुछ दिनों में देखते ही देखते पूरे मुल्क के ज्यादातर हिस्से पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था. लेकिन रविवार को ये काबुल में घुसे और राष्ट्रपति पैलेस पर भी अपना अधिकार ले लिया. यानी अब अफगानिस्तान पर पूरी तरह से तालिबान का राज़ है, बस औपचारिक ऐलान और तालिबानी सरकार बनना बाकी है.



सोमवार सुबह तक अफगानिस्तान के ताज़ा हालात क्या हैं, एक नज़र डालिए...



1. रविवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबानी लड़ाके घुस गए. पहले इन्होंने सीमा पर इंतज़ार किया, लेकिन बाद में राजधानी में घुसकर कब्जा कर लिया. राष्ट्रपति पैलेस में भी अब तालिबानियों का कब्ज़ा है.



2. अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी इस मुश्किल वक्त में अपने देशवासियों को छोड़कर भाग गए हैं. माना जा रहा है कि अशरफ गनी ताजिकिस्तान में हैं, उनकी घोर आलोचना हो रही है. लेकिन इस बीच अशरफ गनी ने एक बयान जारी किया है, उन्होंने कहा है कि उनके सामने कठिन परिस्थितियां हैं.

3. अशरफ गनी के देश छोड़ने के बाद अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव था, जिसकी कमान अहमद जलाली को मिल सकती थी. हालांकि, तालिबान ने इससे इनकार कर दिया है. तालिबान का कहना है कि अब वह सीधे अपने हाथ में ही सत्ता लेंगे.



4. इस हलचल के बीच तालिबानी नेता मुल्ला अब्दुल गनी अब काबुल में ही है. माना जा रहा है कि दोहा में अभी एक बैठक होगी, जिसके बाद मुल्ला अब्दुल गनी ही अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार की अगुवाई कर सकते हैं. मुल्ला अब्दुल इस वक्त राष्ट्रपति पैलेस में ही है.

Another day begins in Kabul, a sea of people rushing into the Kabul airport terminal. #AFG pic.twitter.com/UekpGJ2MWd