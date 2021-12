एक करोड़ 60 लाख का बिका 400 साल पुराना 7 इंच का चीनी मिट्टी का बर्तन

Most Expensive Porcelain In The World: एक बर्तन जिसका उपयोग 400 साल तक किया गया. लेकिन अब जब ये बिका है तो इसकी कीमत हैरान करने वाली है. इसका उपयोग ब्रिटेन का एक परिवार कर रहा था, ये 7 इंच का चीनी मिट्टी का बर्तन £ 160,000 (1 करोड़ 60 लाख रुपए) का बिका है. बताया जा रहा है कि ये बर्तन 17वीं सदी का है. चीनी मिट्टी का बर्तन सफेद और नीले रंग का है. इसको बेचने वाला परिवार भी काफी खुश है.

डेली मेल में छपी खबर के अनुसार, ये बर्तन चीन के 17वीं सदी में राजा रहे Kangxi के जमाने का बताया गया है. जिन्‍होंने साल 1661 से 1722 के बीच शासन किया था. इसको साल 1850 में एक ब्रिटिश बिजनेसमैन ने अपने कब्‍जे में ले लिया था. इसके बाद वह इस खास बर्तन को इंग्‍लैंड ले आए.

अब तक इसे उनके वंशजों ने संभाला. लेकिन अब इसे उस बिजनेसमैन के इंग्‍लैंड (England) के Suffolk में रहने इस परिवार ने बेच दिया है. वे इसकी बड़ी कीमत मिल जाने के बाद काफी खुश है. हालांकि 7 इंच के चीनी मिट्टी के बर्तन को बेचने वाले परिवार ने अपनी पहचान जाहिर नहीं की है. ये बर्तनचीनी मिट्टी (porcelain) का बना हुआ है.

वैसे इस इस बर्तन की कीमत का अनुमान £3,000 (करीब 3 लाख रुपए) था. लेकिन परिवार को काफी ज्‍यादा कीमत मिल गई. इस सफेद और नीले रंग के चीनी मिट्टी के बर्तन पर चीन के कवि वांग बाओ (Wang Bao) की कविता लिखी हुई है. खास बात ये है कि इस बर्तन की बिक्री ऑनलाइन हुई.